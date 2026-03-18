Cristina Bellés, la emprendedora de Els Ibarsos que ha ganado un premio nacional por crear empleo en el mundo rural

La pérdida de población sigue siendo uno de los grandes problemas a los que se enfrenta el interior de Castellón. Lo es desde hace décadas y, a pesar de las iniciativas que se han puesto en marcha en los últimos años, el fenómeno está lejos de estar resuelto. La mayoría de los pueblos tienen cada vez menos vecinos y, sin gente, las escuelas continúan cerrando. También los consultorios médicos, las farmacias, las tiendas y las sucursales bancarias.

Pero no todo son malas noticias. En el Castellón vacío también hay talento que decide apostar por el territorio y que opta por el camino más difícil: abrir un negocio en el mundo rural. Cristina Bellés, de Els Ibarsos, es una de esas emprendedoras rurales que ha decidido quedarse en su comarca y, además, de hacer lo que le gusta y dónde le gusta, acaba de ganar un premio nacional.

Cristina Bellés expone su proyecto en los premios Tierra de Oportunidades de CaixaBank. / Mediterráneo

Espai Vital, el proyecto de Cristina Bellés, ha sido uno de los ganadores de Tierra de Oportunidades de CaixaBank, un programa enfocado en fomentar la creación de empleo, impulsar el emprendimiento rural y fijar población en áreas despobladas. Ubicado en Vall d'Alba, el negocio está enfocado en la realización de actividades como yoga, pilates y talleres de salud para todas las edades. La iniciativa fue seleccionada en la fase comarcal gracias a la colaboración con el Grupo de Desarrollo Rural Maestrat Plana Alta.

Veinte proyectos han participado y han sido reconocidos en la final de Tierra de Oportunidades que, en colaboración con la Red Española de Desarrollo Rural (REDR) y Rural Talent, se ha celebrado en la Casa del Lector del centro cultural y artístico de Matadero en Madrid. En la edición de 2025, un total de 188 emprendedores de 40 provincias fueron seleccionados y premiados a nivel comarcal de los casi 2.600 emprendedores que participaron en el programa. También ha sido reconocido el proyecto Aloe Vitae, de Alicante, dedicado a la comercialización de productos cosméticos elaborados con Aloe Vera ecológico.

Nueva convocatoria

CaixaBank ha anunciado, además, el lanzamiento de la sexta edición de Tierra de Oportunidades 2026 que, por primera vez, prevé llegar a todas las provincias y creará una plataforma online para los emprendedores.

La entidad lanzará en el mes de mayo, de manera simultánea, las convocatorias comarcales en colaboración con los Grupos de Desarrollo Rural de cada área geográfica y está previsto que el fallo se conozca en el mes de junio. La convocatoria se dirigirá a emprendedores cuya actividad se desarrolle en un municipio con una población inferior a 5.000 habitantes, aunque en algunas comarcas se aceptarán municipios hasta 10.000 habitantes, y que facturen menos de 300.000 euros al año.

Imagen de todos los premiados en el programa Tierra de Oportunidades de CaixaBank. / Maximo Garcia de la Paz

El potencial de crecimiento y de creación de empleo rural, la innovación, el impacto social y la viabilidad de las iniciativas serán aspectos clave a la hora de evaluar y seleccionar las ideas emprendedoras que podrán beneficiarse del programa.

Cinco años de programa

Desde que Acción Social CaixaBank lo pusiera en marcha en 2021, el programa Tierra de Oportunidades ha premiado 48 proyectos de emprendimiento en la Comunitat Valenciana gracias a la colaboración con Grupos de Desarrollo Rural (GDR) y entidades sociales que trabajan por la integración rural y la inserción laboral.

En colaboración con los GDR comarcales, la Red Española de Desarrollo Rural (REDR) y el promotor del emprendimiento Rural Talent, el programa ha beneficiado a 503 emprendedores en cinco años en la comunidad.