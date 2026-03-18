La Diputación afianza su compromiso con la pesca y activa ayudas para las cinco cofradías de Castellón

La Diputación de Castellón afianza su compromiso con la pesca con el apoyo a las cinco cofradías de pescadores de la provincia a través de una línea de ayudas dotada con 30.000 euros para realizar actividades enfocadas al fomento del consumo de pescado de proximidad.

El ejecutivo provincial ha dado luz verde a la nueva convocatoria de subvenciones dirigida a las entidades que conforman la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores (Fedcopesca). “Es parte de nuestra identidad y de nuestra economía, por eso, desde la Diputación de Castellón seguimos apoyando a nuestros pescadores mediante subvenciones que les permitan reforzar su actividad y poner en valor el pescado de proximidad”, ha resaltado el vicepresidente y responsable del área de Pesca, Andrés Martínez.

"Siga siendo motor económico"

El dirigente ha hecho hincapié en el compromiso de la institución con el sector "para que siga siendo motor económico, generador de empleo y garante de un producto de proximidad y de máxima calidad”.

En este sentido, el vicepresidente de la institución provincial ha remarcado que “apostar por el pescado de proximidad es apoyar a nuestras cofradías, es también respaldar el trabajo de miles de castellonenses”. “Su esfuerzo diario es incansable y merece un mayor apoyo económico por parte de la institución provincial”, ha añadido.

Estas ayudas, en concreto, se destinarán a la realización de programas o actividades de formación, promoción o mejora de la comercialización con repercusión provincial que fomente el conocimiento y consumo de la pesca de proximidad o Peix de Llotja entre la ciudadanía y la restauración. “Con ello buscamos mejorar la competitividad de las actividades relacionadas con la pesca y dar respuesta a las necesidades de un sector que tanto lo necesita”, ha señalado Martínez.

Captar visitantes

Al respecto, el responsable del área de Pesca ha insistido en la necesidad de apoyar a los pescadores, pues “gracias a su labor la gastronomía, y especialmente la marca Castelló Ruta de Sabor, funciona como reclamo turístico y se erige como un atractivo principal, capaz de captar visitantes que vienen a Castellón a probar un producto fresco y de kilómetro cero del que nos debemos sentir orgullosos”.

Así pues, podrán beneficiarse de estas ayudas las cofradías de pescadores registradas en el Registro de Pescadores de la Comunitat Valenciana de la Provincia de Castellón que, en esta ocasión, son cinco: la cofradía de pescadores San Telmo de Benicarló, la cofradía de pescadores de Burriana, la cofradía San Pedro de Castelló, la cofradía San Pedro de Peñíscola y, por último, la cofradía San Pedro de Vinaròs.

En cuanto a la cuantía de la subvención, no podrá superar el 100% de los gastos subvencionables de la actividad, siendo la subvención máxima por beneficiario de 6.000 euros, salvo en aquellos casos especiales que, en su caso, sean apreciados por la comisión de valoración, de los que se dejará constancia expresamente en la resolución.

Los interesados en concurrir en este procedimiento deberán presentar sus solicitudes dentro del plazo de veinte días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Castellón.