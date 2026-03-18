El efecto inesperado de una empresa de Castellón por la guerra: anula un ERE y mantiene a la plantilla

La economía de Castellón ya empieza a sufrir los primeros problemas derivados del estallido de la guerra en Oriente Medio. Además de los costes de combustible derivados del encarecimiento del precio del petróleo, que perjudica a todos los sectores de manera transversal, la cerámica también está alerta de los vaivenes en la cotización del gas natural, que en apenas unos días ha pasado de estar estabilizado en los 30 euros por megavatio hora a rebasar los 50.

Desde la patronal del sector, Ascer, ya han indicado que algunos hornos se han detenido, y que se han adelantado paros técnicos. Algo que se explica por el fuerte aumento de los costes de producción y la reducción de ventas al exterior ante la dificultad creciente del tráfico marítimo.

Decisión en la industria auxiliar

Las empresas están a la espera de la evolución del conflicto para tomar decisiones, aunque hay una firma de la provincia que ya ha hecho una determinación, que es en el sentido contrario de lo que pudiera pensarse. La factoría de Ibérica de Suspensiones en Nules inició en febrero un periodo de negociaciones para presentar un expediente de regulación de empleo (ERE), que supondría el despido de la cuarta parte de la plantilla, con 22 personas. La compañía se dedica a la producción de componentes para la industria de la automoción.

Después de haberse celebrado diferentes reuniones sobre este asunto, el coordinador de Industria del sindicato CCOO en Castellón, José María Gutiérrez, comenta que este ERE "ha sido retirado, por lo que finalmente no habrá despidos". Algo que califica como "una buena noticia, porque el mantenimiento del empleo siempre nos parece algo primordial". La decisión fue comunicada a los representantes de los trabajadores el lunes 16 de marzo.

Efecto del conflicto en la cadena de suministros

Gutiérrez expone que la propiedad de la empresa, en Italia, ha echado el freno a esta propuesta, al prever que habrá un aumento de la demanda de piezas para la automoción. El ataque de Israel y Estados Unidos en Irán ha hecho subir los costes del transporte marítimo, y dificultar el paso por lugares estratégicos entre Europa y Asia. Ante el riesgo de una ruptura en la cadena de suministros, algo que sufrió la automoción durante la pandemia, se ha optado por mantener a los 80 empleados de la factoría de la Plana Baixa. "En este caso, no hay mal que por bien no venga", concluye el representante sindical.

Ibérica de Suspensiones planteó el despido colectivo por causas productivas y organizativas. Desde el primer momento, CCOO Industria manifestó su negativa a aceptar esta medida, al considerar que no había causas suficientes para tomar esta medida. El sindicato alegó que este ERE respondía a una "estrategia empresarial orientada a incrementar márgenes de beneficio a costa del empleo; la plantilla no puede pagar las decisiones empresariales ni convertirse en variable de ajuste". Pocas semanas después de iniciado el periodo de negociaciones, estalló el nuevo conflicto internacional, lo que tiene consecuencias en todo el tablero económico mundial. En este caso, ha ido a favor de los empleados cuya continuidad pendía de un hilo.