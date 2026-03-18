La expulsión de empleo se consolida en la provincia: aquí encuentran trabajo los habitantes de Castellón

La fotografía del mercado laboral de Castellón sale luminosa de un tiempo a esta parte, pero algo movida. Las cifras de parados son las más bajas de los últimos 17 años, y el número de afiliados a la Seguridad Social se mueve en los niveles más altos de la historia, con casi 270.000 personas al cierre de 2025. En cambio, se consolida una tendencia más preocupante, como es el éxodo de población de la provincia a otras zonas de España para tener un empleo acorde con sus aptitudes.

En los últimos dos años, la diferencia entre los empleados que entran y los que salen ha dado como resultado la fuga de 5.287 personas, que acaban siendo contratadas en otras provincias. En el inicio de la década el balance era positivo, pero en 2024 se rompió la dinámica con la salida de 3.092 asalariados. En 2025 se mantuvo este resultado adverso, con 2.195 personas más.

Contrastes en la contratación

Los datos ofrecidos por el servicio de empleo estatal, el SEPE, a partir de las cifras de contrataciones, contrastan con un mensaje repetido en numerosas ocasiones en ámbitos empresariales: la necesidad de contar con más mano de obra para hacer frente a las necesidades del tejido productivo. Así lo comenta Carlos Salas, consultor de selección del grupo de recursos humanos Noa's. "Hay sectores como la agricultura, la industria y la construcción en los que hay mucha oferta de empleo en nuestra provincia, aunque si alguien quiere encaminar su actividad a otros ámbitos, es lógico que vayan a otros sitios", comenta.

El resultado final muestra variaciones llamativas. Por ejemplo, que esta expulsión del mercado laboral castellonense se da especialmente entre las mujeres. En 2025 la suma de entradas y salidas arrojó un saldo negativo de 3.230 (9.841 por 13.071, respectivamente). Lo contrario ocurrió en los hombres, con 1.035 incorporaciones más que bajas (23.051 frente a 22.016).

Mujeres, jóvenes y destinos cercanos

El éxodo se detecta entre todos los grupos de edad, aunque en diferentes medidas. Los que más salen de Castellón son los menores de 30 años, con un balance de -1.411 personas, que se modera en la categoría de 30 a 45 años (-769) y se vuelve casi inapreciable en los mayores de 45 años, con un resultado de apenas 15 bajas. En cambio, no hay tendencias marcadas en lo que respecta a los niveles formativos, donde este fenómeno aparece repartido.

Los mayores flujos de desplazamientos laborales se producen en áreas limítrofes. En 2025 entraron 13.470 personas de Valencia, por las 14.137 que salieron. El resto de territorios son cercanos, como Tarragona o Alicante. En cambio, es Madrid el segundo lugar donde más se desplazan los castellonenses, después de Valencia. Hacia el centro de la península acudieron 3.509 personas, mientras que de esta provincia solo vinieron 1.989 personas.

Carlos Salas apunta como causa la condición de capital administrativa estatal de Madrid, "que capta perfiles laborales más tecnológicos y especializados", aunque apunta a la posibilidad de que en muchos casos "puedan ser compañías con sede social madrileña, pero con asalariados que por sus características puedan estar teletrabajando sin salir de aquí".

Debate migratorio y relevo de población

Estos movimientos de población se producen cuando se recrudece el debate sobre el papel de la inmigración en nuestro país. En el pasado año, según estos números del SEPE, la diferencia de entradas y salidas en Castellón entre españoles fue de -3.268 personas. Un balance que quedó parcialmente compensado gracias al resultado positivo de 1.073 extranjeros.

El experto del Grupo Noa's hace referencia a "los casos de éxito" entre extranjeros procedentes de otros puntos de España, que encuentran trabajo en nuestra provincia y al cabo de pocas semanas llegan familiares suyos al ver oportunidades de empleo. Algo que se da especialmente "entre la agricultura y la industria". Además, introduce un matiz a tener en cuenta. "Algunos de ellos venían de Baleares, Málaga o incluso de Valencia, y debido a la presión del mercado inmobiliario no podían vivir allí: en cambio, las condiciones de Castellón les permiten tener más opciones".

Todas estas circunstancias invitan a abrir un diálogo sobre las necesidades de la economía provincial, y cómo retener al talento propio. Especialmente en los puntos con mayor riesgo de despoblación.