Castellón se lo piensa dos veces antes de repostar: bajan ya las ventas en gasolineras por los disparados precios

El testigo que indica que el nivel del combustible se encuentra en reserva se ha convertido en todo un sobresalto para los conductores castellonenses. La razón no es otra que los disparados precios derivados del conflicto bélico en Irán que, aunque de una forma más lenta, continúan subiendo y subiendo hasta el punto de que muchos se lo piensen dos veces a la hora de repostar y se esté produciendo ya un descenso en las ventas.

El diésel, a fecha de este lunes, se vende de media a 1,885 euros por litro en las estaciones de servicio de la provincia, según el último dato disponible del Ministerio para la Transición Ecológica. Son 0,44 euros o un 30% más respecto a antes del estallido de la guerra. Evolución similar sigue la gasolina sin plomo 95, cuyo precio medio en la zona queda en 1,76 euros, un 17% o 0,26 euros más que antes del conflicto.

Más de dos euros

No obstante, fuera de las medias ya es fácil hallar surtidores muy próximos a la barrera de los dos euros o superándola ampliamente si se trata de combustible premium. En una decena de gasolineras de la provincia el gasóleo A habitual se vende a más de dos euros, mientras que en otras 67 está por encima de 1,95 euros por litro.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra la evolución del precio del combustible en Castellón.

La diferencia de llenar un depósito medio, de 55 litros de capacidad, alcanza los 32 euros dependiendo de la estación a la que se acuda. Por ejemplo, un vehículo diésel puede repostar en Betxí o Artana por debajo de 1,60 euros, mientras que en Soneja se alcanzan los 2,16 euros por litro. De hecho, la situación ha hecho que se reduzca la brecha entre los importes que marcan los carteles de las gasolineras de bajo coste o libres y las de marca o bandera.

Una subida "más estable"

¿Y qué va a ocurrir? Desde la Asociación Provincial de Estaciones de Servicio (APES) de Castellón admiten que "con esta situación de incertidumbre es difícil saber qué va a ocurrir", si bien apuntan que "la subida fue muy brusca, sobre todo en el diésel, y ahora parece más estable".

De hecho, desde la entidad advierten que "aunque la demanda del gasóleo es más inelástica", por sectores como el transporte, "está empezando a haber ya un descenso en el consumo". Una caída de las ventas que se produce, según indican, a pesar de que "las estaciones están absorbiendo parte de las subidas de los costes de aprovisionamiento para no perder clientes". Y es que, "las cotizaciones internacionales de gasolina y gasóleo han subido a un ritmo aún mayor al del crudo y por encima de lo que se ve reflejado en el precio medio de venta", añaden desde APES.

Rechazan repetir la bonificación de 20 céntimos

Este escenario lleva a que los responsables de las gasolineras centren sus miradas sobre el Consejo de Ministros del viernes, que aprobará medidas para paliar la situación. Tampoco ellos son partidarios de repetir una bonificación generalizada, como ocurrió con la guerra de Ucrania, cuando se costeaban 20 céntimos por litro.

"Por cada litro de gasóleo vendido, la administración está ingresando hoy unos 7 céntimos más de IVA que hace apenas dos semanas, hasta los 32 céntimos, además de los impuestos especiales", explican, instando a que el Ejecutivo central "apueste por una rebaja fiscal del IVA y/o del impuesto especial sobre hidrocarburos".