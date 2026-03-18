Estos son los tramos más peligrosos de carreteras de Castellón

El 80% de los tramos negros de carreteras de la provincia de Castellón los aglutina una única carretera: la N-340. Esta semana se ha dado a conocer el informe de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) acerca de los tramos con mayor peligrosidad de España. De los ubicados en Castellón, el que ocupa el puesto más elevado del ranking nacional es el la N-234 que enlaza Sagunto - Burgos a su paso por el km-18. Es el nº 27 de España y se encuentra justo en el límite entre las provincias de Valencia y Castellón, en Segorbe.

El siguiente punto con mayor siniestralidad en Castellón se ubica en Almenara, es el km 941. Igual que este hay otros tres puntos negros en la N-340 a su paso por territorio castellonense: el 996 (Orpesa); el 945 (Almenara) y el 952 (Moncofa), según informa AEA y la Guardia Civil.

Mario Arnaldo, presidente de AEA, explica que dos de los cinco puntos antes señalados se repiten en el tiempo y, además, han empeorado su peligrosidad. Especialmente es el caso de Almenara (941), que ha pasado del 119 al 139 de íncide de peligrosidad, y el del Orpesa que sube del 89 al 90. Además, señala que también ha aumentado el número de accidentes con víctimas. Este informe no solo tiene en cuenta el nº de accidentes sino también la intensidad media de paso de vehículos.

Más inversión en carretera

En ese sentido, insiste en la necesidad de que el Estado incremente sus actuaciones en carreteras ante el déficit actual de inversión y teniendo en cuenta de que las lluvias registradas en los últimos meses han empeorado la calidad del firme. Además, recordó que las autopistas de peaje suelen ser más seguras que las autovías y, estas, a su vez, más seguras que las carreteras convencionales, que son de doble sentido y hay más riesgo de muerte en choque frontal por adelantamiento.

El 4º tramo de mayor riesgo de España

Otro informe ahonda en el elevado riesgo de la N-340 a su paso por la provincia de Castellón. En este caso, es el Informe de Riesgo de accidentalidad en la RCE 2025, elaborado por iRAP y en el que participa la Fundación RACE, que señala un tramo de 11 kilómetros (entre el 941 y el 952, en Xilxes) como el cuarto con mayor riesgo de España al acumular en el periodo 22/24 cinco siniestros con otros tantos heridos graves. Ya en el norte de la provincia de Castellón se señala también el riesgo que representa la N-238 (la carretera que sirve de acceso desde la autopista AP-7 a Vinaròs). En él se alerta de que hay carreteras, como la N-340, donde el riesgo no es puntual, sino que se repite a lo largo de varios tramos. Por ello, no basta con actuar en puntos concretos, sino que es necesario intervenir en el recorrido completo, con actuaciones planificadas y coherentes.

Mejora accesos Orpesa

Por el momento, lo que sí ha trascendido es que el Ministerio de Transportes mejorará los accesos de la N-340 a su paso por Orpesa. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible adjudicó en noviembre por un total de 28.580.833,44 euros las obras para mejorar, acondicionar y reordenar los accesos entre los kilómetros 992,100 y 998 de la N-340, a su paso por Orpesa.

Más de 200 fallecidos

El año 2025 cerró en la provincia de Castellón cerró 2025 con 20 personas fallecidas en carretera, una menos que el año anterior, según el balance anual de la Dirección General de Tráfico, a los que hay que sumar seis en vía urbana. Asimismo, en lo que va de año han fallecido dos personas, una de ellas, un enfermero del Hospital General que perdió la vida en accidente de tráfico en la N-340 a la altura de la ermita de la Magdalena en febrero. Desde el 2015, la cifra de fallecidos supera los 200 solo en carretera.

Más denuncias

Paralelamente, las denuncias por exceso de velocidad se han incrementado en el último año. Según la Jefatura Provincial de Tráfico el año pasado se impusieron 97.010 mientras que en el mismo periodo del 2024 ascendieron a 96.187. También experimentaron un avance los positivos por sustancias. Fueron 1.653 las denuncias por alcohol y drogas en el 2025 frente a las 1.398 del 2024.