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Un nuevo comercio abrirá sus puertas en Castelló al lado de las tascas

El establecimiento anuncia su próxima apertura en un sector que está de moda y cada día gana adeptos

Local en la esquina de la calle Vera con la plaza Santa Clara, en pleno centro de Castelló.

Local en la esquina de la calle Vera con la plaza Santa Clara, en pleno centro de Castelló. / Mediterráneo

Noelia Martínez

Noelia Martínez

Castellón

Unos negocios cierran, otros abren y otros cambian cromos, variando su ubicación. El mercado inmobiliario en Castelló vinculado al uso de los locales comerciales da síntomas de un notable dinamismo por parte de emprendedores y, a las desafortunadas noticias de cierres de los últimos meses, se van sumando suman otras en positivo de aperturas. Los factores que pueden estar detrás van desde el precio del alquiler a la necesidad del propietario de disponer de este para otro uso o para la venta o a sencilla estrategia de márketing.

Lo cierto es que los consumidores se van topando con sorpresas por cambios o nuevos servicios. Como una nueva tienda de productos bio y veganos que ultima su próxima apertura junto a las tascas, en la esquina de la calle Vera con plaza Santa Clara. Se trata de Vera Mundi. Su impulsora explica que no es una franquicia y su oferta será variada y especializada: "desde estética a cuidado personal, fitoterapia, alimentación, etc.". En el local antaño había estado ocupado por firmas de complementos de moda, desde bisutería a bolsos, etc.

Nueva 'boutique' bio y vegana.

Nueva 'boutique' bio y vegana. / Mediterráneo

Textil y óptica

Próxima apertura de una óptica en la calle Enmedio, donde vendía al público Pepe Jeans.

Próxima apertura de una óptica en la calle Enmedio, donde vendía al público Pepe Jeans. / Mediterráneo

Otra novedad hace referencia al establecimiento de moda Pepe Jeans situado en la calle Enmedio, que se encontraba vacío. Su adiós para el público castellonense en este vial se produjo durante la pasada campaña navideña, a mediados de diciembre-, y ahora volverá a abrir, pero a cargo de un nuevo servicio de complementos, en este caso, para la visión, que también tiene su componente secundario de moda. Después de unos días con obreros a la vista en el interior y exterior del espacio, ya luce en su fachada el cartel en el que se anuncia cuál será su nuevo inquilino. En concreto, se cita que "próximamente" abrirá sus puertas, en la calle Enmedio, 33, Óptica Valls. El emplazamiento actual de estos especialistas en visión se sitúa en la calle Colón, 51, tal y como anuncian en sus redes sociales, donde también publicaban hace unas semanas, coincidente con el periodo de rebajas, que dado el "traslado" iban a realizar una "liquidación por crecimiento, al 50%, hasta fin de existencias".

Agencia de viajes

En los vaivenes de ubicaciones ya se vivió también en la calle Enmedio, por ejemplo, el traslado de Tiger al emplazamiento de Benetton, cuando bajó la persiana, desapareciendo de la provincia, también en el mismo céntrico vial.

Noticias relacionadas y más

Otro cambio muy reciente ha sido el de la veterana agencia Resertours Viajes , que ya presta servicio a sus clientes desde su nueva ubicación. Así, ha pasado de la oficina en la calle Herrero a la avenida Rey don Jaime, 74, de Castelló. De este modo, ha ocupado una planta baja donde en su día estuvo funcionando la aseguradora DKV.

La agencia Resertours Viajes se ha trasladado y ahora está en la avenida Rey Don Jaime.

La agencia Resertours Viajes se ha trasladado y ahora está en la avenida Rey Don Jaime. / Mediterráneo

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