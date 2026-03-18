El PPCS exige la reforma urgente de la financiación local para acabar con la "asfixia financiera que impone el PSOE"

El Partido Popular de la provincia de Castellón ha reclamado la reforma urgente de la financiación local para acabar con la "asfixia financiera que el PSOE impone a los ayuntamientos de la provincia, los garantes de la buena gestión ciudadana".

Así lo ha defendido el secretario general del PPCS, Salvador Aguilella, después de que este pasado martes 17 el PP celebrara en Barcelona un acto en defensa del municipalismo con la presencia del coordinador general del partido, Elías Bendodo.

"Víctimas de una soga"

"La Diputación de Castellón y los ayuntamientos de nuestra tierra son víctimas de una soga que el socialismo impone con su negativa a reformar el sistema de financiación local. Un modelo desfasado, que retrasa los pagos de recaudación de impuestos e impide a las administraciones locales utilizar ahorros en beneficio público", ha añadido Aguilella.

Los populares afean que, en la actualidad, Sánchez impide el uso de los remanentes de tesorería, "el dinero de todos fruto de una gestión responsable que el PSOE bloquea pese a que hay ayuntamientos que demuestran una gestión saneada y una deuda controlada".

Y tal y como ha señalado Aguilella, "esto es lo que no se entiende, que quien gestiona bien y lo demuestra con resultados, acabe atado de pies y manos porque el PSOE no quiere". "Y lo más lastrante, que ese mismo Gobierno de España es el que no cumple la Constitución, no aprueba presupuestos y no paga lo que debe", ha incidido. "Inaceptable", ha sentenciado Aguilella.

1.850 millones aportados

Desde el PP apuntan que, en la provincia de Castellón la población ha crecido hasta los 627.000 habitantes. "Eso supone una mayor recaudación, que en 2025 ha superado los 1.850 millones de euros". Y pese a que el Gobierno Sánchez "cada vez recauda más, la provincia cada vez recibe menos", remarca.

A todo ello suman que "la deuda del Ejecutivo con la provincia supera los 200 millones de euros correspondientes a la participación en los tributos del Estado". "Triple castigo para quien cumple, ahorra y, a la postre, no puede gestionar porque el PSOE se lo impide", ha señalado.

"Frente a la asfixia financiera la gestión eficaz que el PP lidera", ha añadido, considerando que "dar oxígeno a los ayuntamientos es asegurar servicios públicos y calidad de vida para los ciudadanos".

Y para conseguirlo, el PPCS exige "libertad" para que los ayuntamientos utilicen el superávit y sus remanentes para invertir y mejorar servicios. Reclama la actualización de la financiación local y el pago de los "más de 200 millones en concepto de deuda que mantienen con la provincia". Y por último propone crear un fondo específico para municipios del interior de la provincia que ayude a combatir despoblación y envejecimiento.