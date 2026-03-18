El pueblo de Castellón que el influencer Daniel Illescas elige para descansar: "Mi parte más aventurera ha nacido allí"

Daniel Illescas es un influencer y modelo que, en la actualidad, tiene más de 1,6 millones de seguidores en Instagram. Se dio a conocer principalmente a través de esta red social, donde empezó a compartir contenido relacionado con viajes, estilo de vida y fotografía cuidada, destacando por una estética muy trabajada y aspiracional. Con el tiempo, su perfil creció rápidamente, lo que le permitió colaborar con marcas internacionales de moda y convertirse en una figura habitual dentro del marketing digital y el mundo influencer.

Su fama no solo se debe a su imagen y contenido visual, sino también a su capacidad para posicionarse como referente en el ámbito del travel influencer en España. Además, su presencia en eventos, campañas publicitarias y su relación con otras personalidades conocidas han contribuido a aumentar su visibilidad.

Descanso en Castellón

Illescas ha concedido una entrevista a la revista Lecturas en la que, entre otros temas, habla sobre el lugar donde encuentra la paz entre tanto viaje. "El mejor sitio para descansar es el pueblo de mi abuela", relata. Se trata de un municipio de Castellón de menos de 300 habitantes.

Vista general de Fanzara, en la comarca del Alto Mijares. / MEDITERRÁNEO

Es Fanzara, situado en la comarca del Alto Mijares, donde el influencer pasaba "tres o cuatro meses" durante el verano. Pero no solo se aloja allí cuando hace calor, también "los fines de semana" con sus perros, en busca de la "vida tranquila". "Mi parte más aventurera ha salido de convivir allí", asegura.

MIAU Fanzara

Fanzara es conocida principalmente por el MIAU (Museo Inacabado de Arte Urbano), un proyecto nacido en 2014 impulsado por vecinos y artistas. La idea consiste en convertir las fachadas del pueblo en lienzos, donde creadores de todo el mundo pintan murales y obras que transforman las calles en un museo al aire libre, abierto y gratuito.

Noticias relacionadas

Foto de archivo de una edición del MIAU en Fanzara. / Mediterráneo

Este proyecto no solo busca embellecer el entorno, sino también revitalizar el municipio y fomentar la convivencia entre vecinos. Con el tiempo, Fanzara se ha convertido en un referente del arte urbano, con cientos de obras repartidas por todo el pueblo y un festival anual que atrae a artistas internacionales, demostrando cómo el arte puede servir como motor social y cultural en zonas rurales.