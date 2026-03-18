El puerto de Castellón dispara el tráfico de contenedores con China

China se ha posicionado en el mes de febrero como el segundo país socio de PortCastelló en movimiento de contenedores (TEUs), solo por detrás de Marruecos, consolidando el papel de la infraestructura castellonense como un hub logístico de referencia en el arco mediterráneo.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha asegurado que este dato es fruto de la eficiencia operativa y la competitividad de las tarifas del puerto de Castellón, “que está dando ya resultados históricos en su conectividad con los mercados asiáticos”.

Crecimiento en TEUs y mercancía cargada

Así, el tráfico de contenedores con China ha experimentado un incremento del 139,6% en lo que llevamos de año, respecto al mismo periodo del año anterior. Este crecimiento se apoya, fundamentalmente, en mercancía cargada (TEUs llenos de importación), lo que reafirma la eficiencia del puerto de Castellón como puerta de entrada logística y centro de distribución para el tráfico de tránsito hacia otros destinos internacionales. “Eso demuestra que somos competitivos en costes y servicio, y es una noticia de gestión que debemos poner en valor”.

Rubén Ibáñez ha explicado que “el hecho de que las grandes navieras y exportadores chinos opten por Castellón responde a tres factores competitivos clave: la agilidad en las operativas, la ausencia de demoras y unos costes altamente competitivos. “Estas ventajas permiten a PortCastelló absorber flujos que buscan rapidez y seguridad en la cadena de suministro”, ha explicado el presidente.

China gana peso en el balance global del puerto

Más allá de los contenedores, el peso de China en el balance global del puerto es igualmente ascendente. En términos de volumen total de mercancías, el país asiático se sitúa ya como el sexto socio comercial del puerto, con 138.309 toneladas movidas en lo que va de año, lo que representa un aumento del 90,5% comparado con el ejercicio previo.

“Que un gigante comercial como China nos elija como su puerta de entrada y distribución en el Mediterráneo confirma que PortCastelló es hoy un puerto más rápido, más eficiente y más fiable”. Ha añadido que “el crecimiento de casi el 140% en TEUs refleja que nuestra estrategia de “cero demoras” y precios competitivos nos sitúa en el mapa de las grandes rutas logísticas mundiales”.

Tendencia al alza y tráfico general récord

Este excelente comportamiento del mercado chino se suma a los datos récord de tráfico general registrados en febrero, reafirmando la tendencia al alza del puerto de Castellón como motor de desarrollo y conectividad internacional.