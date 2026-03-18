La UJI refuerza su proyección en América Latina con nuevas alianzas estratégicas en Perú

La Universitat Jaume I (UJI) de Castellón continúa expandiendo su red de colaboración internacional en América Latina. La rectora de la UJI, Eva Alcón, ha ratificado sendos convenios marco de cooperación con la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), una de las instituciones más prestigiosas del país, y la Universidad Nacional de Trujillo (UNT). Estos acuerdos, firmados con los rectores Julio del Valle (PUCP) y Hermes Natividad Sifuentes (UNT), buscan dinamizar el intercambio de conocimiento y fortalecer la actividad investigadora entre la universidad pública de Castellón y los principales nodos académicos del país andino.

Entre las medidas incluidas en los diferentes convenios de colaboración, destaca la promoción de la movilidad tanto del estudiantado como del profesorado, así como el impulso a proyectos de investigación y publicaciones conjuntas y el intercambio de materiales académicos y científicos de interés común. Además, en el caso de la PUCP el acuerdo contempla el diseño de cursos, conferencias y simposios de carácter internacional, mientras que el protocolo firmado con la UNT prevé la cosupervisión de tesis doctorales.

«La firma de estos acuerdos supone un paso decisivo para proyectar el talento de la UJI hacia el exterior. Al aliarnos con instituciones de la talla de la PUCP y la Universidad Nacional de Trujillo, no solo ampliamos nuestras fronteras académicas, sino que consolidamos a nuestra universidad como un actor relevante en un espacio estratégico como América Latina, generando oportunidades reales de investigación y aprendizaje global para nuestras comunidades universitarias», ha subrayado la rectora Eva Alcón.

La cooperación con estas dos instituciones peruanas se enmarca dentro del Plan de Acción de Gobierno UJI 2023-2026, que busca consolidar a la Jaume I como un socio preferente en el Espacio Iberoamericano de Educación Superior. Y, para ello, el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales ha impulsado el Proyecto Estratégico América Latina-UJI, dirigido por el profesor Manuel Chust, que ha participado en el viaje institucional a Perú junto a la rectora de la UJI.