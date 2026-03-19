AEMET alerta de un nuevo fenómeno atmosférico por San José en Castellón: qué es y cómo afecta a la salud

La jornada de San José en Castellón no solo llega con cielo nuboso, precipitaciones débiles y una bajada de temperaturas. También está marcada por la calima, un fenómeno que puede pasar desapercibido al principio, pero que empeora la calidad del aire y puede afectar especialmente a las personas más vulnerables.

La calima es una bruma de polvo o arena muy fina en suspensión en el aire, arrastrada normalmente por el viento desde zonas secas o desérticas, como el Sáhara. Se nota porque el cielo adquiere un tono blanquecino, amarillento o anaranjado, hay menos visibilidad, el aire se percibe más seco o “pesado” y, en algunos casos, queda una capa de polvo sobre coches, ventanas o el suelo. No es lo mismo que la niebla: la niebla es humedad; la calima, polvo en suspensión.

Su impacto no es solo visual. La calima eleva sobre todo las partículas PM10 y PM2.5, vinculadas a irritación de ojos y garganta, tos y empeoramiento del asma, la bronquitis o la EPOC. También se asocia con más riesgo cardiovascular en personas vulnerables. No afecta igual a todo el mundo, pero el riesgo es mayor en niños, personas mayores, embarazadas y en quienes padecen enfermedades respiratorias, cardiacas o alergias respiratorias.

Recomendaciones durante la calima

Durante un episodio intenso, las recomendaciones pasan por reducir el ejercicio y los esfuerzos al aire libre, cerrar las ventanas si entra polvo, usar mascarilla FFP2 si es necesario salir cuando hay mucho polvo en suspensión, hidratarse y mantener la medicación habitual en caso de asma u otra enfermedad respiratoria.

ED

A este episodio de calima se suma un tiempo inestable en la Comunitat Valenciana. Según la previsión de Aemet recogida en los textos facilitados, este jueves, festividad de San José, el cielo estará poco nuboso en el sur de Alicante y nuboso en el resto, con precipitaciones débiles durante la primera mitad del día, salvo en el sur alicantino, sin descartar que continúen por la tarde de forma más dispersa. Las máximas bajarán, con un descenso notable en el interior de Valencia y Castellón.

De cara a los próximos días, la previsión apunta a continuidad de la nubosidad y ambiente fresco. El viernes seguirá el cielo nuboso, con precipitaciones en la mitad sur y probables, aunque más débiles y dispersas, en el resto. La cota de nieve en el interior de la mitad norte se situará en torno a los 1.000-1.300 metros, mientras las máximas volverán a bajar. El sábado continuará el predominio de nubes, con temperaturas entre 8 y 17 grados según el gráfico facilitado.

El domingo empezarán a abrirse más claros, aunque aumentará la probabilidad de lluvia a lo largo del día, del 20 al 35%. El lunes seguirá la posibilidad de precipitaciones, con un 40% y cota de nieve de 1.600 metros. A partir del martes se aprecia una tendencia a la estabilización, con menos riesgo de lluvia y un ascenso progresivo de las temperaturas hasta alcanzar los 21 grados el miércoles.

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