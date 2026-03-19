La Diputación y el CEEI abren una nueva edición de Move Up! para impulsar nuevas ideas de negocio en Castellón

La Diputación de Castellón y el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Castellón (CEEI) consolidan el programa Move Up! Emprende con éxito y abren su undécima edición para impulsar nuevas ideas de negocio en la provincia de Castellón.

“Castellón es tierra de talento y, desde la Diputación de Castellón, trabajamos para que los emprendedores encuentren en esta provincia el mejor lugar para hacer crecer sus proyectos, generando oportunidades y empleo en nuestros municipios”. Así lo ha resaltado el diputado de Promoción Económica, Vicente Pallarés, quien ha puesto en valor el programa Move Up!, asegurando que es “la mejor herramienta para apoyar a los emprendedores que tienen un proyecto empresarial, porque emprender no es nada fácil”. En Move Up!, los emprendedores encuentran a los mejores técnicos y mentores, quienes les aportan valor y les ayudan a crecer.

El programa, que combina formación práctica, mentoring, coaching y networking, está orientado a apoyar el desarrollo de ideas empresariales y proyectos en fase temprana en la provincia de Castellón. Es, sin duda, uno de los programas de emprendimiento más destacados del territorio gracias al impulso del CEEI y la Diputación de Castellón, “dos instituciones comprometidas con el emprendimiento y la generación de empleo en nuestra tierra”, ha asegurado Vicente Pallarés.

En este sentido, el diputado de Promoción Económica ha apuntado que “en una provincia como la nuestra el emprendimiento resulta clave para fijar población y generar actividad económica”. Por ello, ha hecho hincapié en la importancia de apoyar programas como Move Up! para seguir creando empleo de calidad y riqueza en cada rincón de la provincia de Castellón.

Desde su creación, Move Up! ha acompañado a 246 proyectos procedentes de 50 municipios de la provincia, con una participación destacada de 127 mujeres emprendedoras, datos que reflejan el alcance territorial y el impacto del programa en el impulso del tejido empresarial local.

“La undécima edición de Move Up! pone de manifiesto la trayectoria y la capacidad de este programa para seguir generando oportunidades en el ecosistema emprendedor de la provincia”, ha señalado la subdirectora de CEEI Castellón, Alexandra Badoiu, quien considera que “es fundamental continuar impulsando iniciativas que acompañen a las personas emprendedoras desde las fases iniciales, con una metodología práctica y un apoyo cercano que les permita validar sus proyectos y avanzar en su desarrollo con mayores garantías”.

XI edición de Move Up!

Esta edición llega con importantes novedades orientadas a reforzar el acompañamiento práctico a los participantes. Por primera vez, además de trabajar el modelo de negocio y el plan de empresa, los emprendedores desarrollarán durante el programa su Producto Mínimo Viable, un paso clave para validar sus ideas en el mercado.

Para facilitar este proceso, se incorpora una nueva figura dentro del equipo de apoyo: el mentor líder, que coordinará el trabajo junto al resto de tutores y mentores y acompañará de forma más directa el desarrollo de los proyectos.

Move Up! se estructura en tres fases que acompañan al emprendedor desde la idea inicial hasta la presentación final de su proyecto. El itinerario incluye formación especializada, sesiones de mentoring con profesionales y expertos de primer nivel, formación en soft skills y espacios de conexión con el ecosistema emprendedor.

Los proyectos que alcancen la fase final tendrán, además, la oportunidad de optar a los Premios Move Up!, con una dotación económica de 3.000, 2.000 y 1.000 euros para los tres proyectos mejor valorados por el comité de evaluación. La participación en el programa es gratuita y las personas interesadas podrán presentar su candidatura hasta el próximo 22 de abril a través de la web oficial de Move Up!.

Vicente Pallarés ha animado a las personas con una idea de negocio, así como a las empresas con menos de 12 meses de actividad que buscan consolidar y acelerar su crecimiento dentro de un ecosistema emprendedor, a participar en esta edición de Move Up! para “lograr que las oportunidades lleguen al conjunto de la provincia y conseguir un futuro más próspero para los castellonenses”, ha concluido.

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