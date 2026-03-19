El homenaje de Toni H a su hija Katrina con '15 primaveras': "He sido un buen padre"

Toni H ha encontrado en ‘15 primaveras’ uno de los proyectos más personales de su trayectoria. Con motivo del Día del Padre, este 19 de marzo, el cantante y culturista castellonense pone el foco en una canción muy especial, interpretada junto a su hija Katrina, y que define como un trabajo “lleno de amor y de sentimiento”.

En una entrevista junto a la joven, Toni H explica que esta nueva propuesta se diferencia del resto de trabajos que ha realizado hasta ahora porque gira por completo en torno a un sentimiento muy concreto: “el amor de un padre por una hija”. De hecho, admite que el tema está dedicado “casi al 100%, por no decir 100%” a Katrina.

Imagen de Toni H junto a su hija Katrina. / Mediterráneo

Ese mensaje está en el origen mismo de la canción. “Va con todo mi sentimiento de lo que significa el amor de un padre por un hijo en todas sus etapas, desde que nació hasta sus 15 cumpleaños, que por eso se llama ‘15 primaveras’”, señala. El artista repasa además cómo ha vivido estos años junto a su hija, de la que destaca cada etapa de su crecimiento. “Son 15 añitos ya los que tiene, que es toda una mujercita”, afirma. Recuerda su nacimiento, sus primeros años y distintos momentos de su infancia como etapas “muy bonitas”, todas ellas con un significado especial para él y presentes en su memoria.

Más allá de la canción, Toni H reivindica también su manera de entender la paternidad. Se define como “un buen padre” que ha disfrutado viendo crecer a su hija, preocupándose por que no le falte de nada y tratando de darle “una buena educación”, además de inculcarle “respeto sobre las personas, respeto sobre las cosas” y “unos buenos principios”. “No solo es de voy a tener un hijo; hay que también criar a ese niño y darle unos principios, una educación”, resume.

Katrina, por su parte, reconoce que compartir este proyecto con su padre ha supuesto una experiencia nueva y cargada de emoción. “Ha sido una nueva experiencia para mí, con muchos nervios, pero como ha sido junto a él, pues lo he disfrutado mucho y ha quedado muy bonito”, explica.

La complicidad entre ambos también queda reflejada cuando ella habla de cómo es su padre en el día a día. “Aparte de que es muy cariñoso conmigo, siempre me lleva a todos los sitios con él y está muy atento a mí siempre”, asegura.

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Uno de los momentos más emotivos de la conversación llega cuando Toni H responde a qué le gustaría que su hija recordara siempre de él. Su deseo es que Katrina conserve para siempre el recuerdo de “el amor incondicional” que le ha tenido desde que nació y que entienda que ha sido “lo más importante” de su vida. “Y si algún día no estoy aquí, que se acuerde siempre que esté donde esté, siempre estaré pensando en ella”, añade.