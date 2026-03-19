Macrosubasta en Castellón: la nave de Frost-trol marca un récord nacional

El procedimiento concursal que se sigue por la quiebra de la empresa Frost-trol alcanza una nueva etapa con el inicio de la subasta de bienes de la compañía. La firma de Castellón, especializada en la fabricación de neveras industriales con destino al sector de la distribución alimentaria, está en liquidación después de una trayectoria de más de seis décadas, al no poder afrontar las deudas acumuladas en los últimos años.

Tal y como adelantó Mediterráneo, se puede pujar por un total de 65 lotes, valorados en 31 millones de euros. De todos ellos, el más importante es la fábrica, ubicada en Cabanes, con un valor de 21,8 millones de euros. Una cifra que marca un récord nacional.

Récord en la plataforma de subastas

Desde la plataforma encargada de esta subasta, Eactivos.com, señalan que el inmueble "es la nave con el precio más alto que hemos tramitado en nuestros 15 años de historia", apuntan. La compañía especializada en subastas, que tiene sedes en Madrid, Andalucía, el norte de España, Aragón y la Comunitat Valenciana, nunca había gestionado con una valoración tan elevada.

"La más parecida fue una nave en Zaragoza, por 21,7 millones de euros, pero el resto fueron edificaciones en Ontinyent por 10 millones, una en Alicante de nueve millones, y otra en Onda de cinco millones", detallan desde esta empresa.

Características del inmueble y condiciones de puja

Esta abultada tasación se explica por las características del edificio, con una superficie de 7.824 metros cuadrados de suelo y un aprovechamiento de 5.476,80 metros cuadrados de techo. La instalación comenzó a funcionar hace apenas seis años, después de su traslado desde Castelló, dotada de los últimos avances técnicos.

Según la información de la propia subasta, el inmueble "destaca por su arquitectura funcional y por una estructura de calidad pensada para uso intensivo: estructura portante robusta, altura libre apta para almacenamiento en vertical y operaciones con equipos de manutención, y zonas técnicas que favorecen flujos de trabajo eficientes". Además, destaca las amplias dimensiones de las inmediaciones, que facilitan "la maniobrabilidad de vehículos pesados y configuran un acceso cómodo para carga y descarga, con posibilidad de sectorizar muelles, crear circuitos de tráfico interno".

Los interesados pueden hacer ofertas a partir del 50% del valor de la nave, con 10.931.798 euros. Los participantes deben aportar un depósito de 400.000 euros, que se devolverá en el caso de no ser seleccionados.

Trámite concursal y validación judicial

Cuando finalice el plazo de un mes de subasta, desde la plataforma se remitirá el listado de participantes a la administración concursal, que hará su valoración y formulará la propuesta de comprador. Una decisión que deberá ser validad(a) por el Juzgado de lo Mercantil de Castellón.