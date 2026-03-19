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El mercado laboral resiste (de momento) a la guerra: Castellón crea 2.367 empleos en la primera quincena de marzo

Las contrataciones de Magdalena y Fallas y la proximidad de la campaña turística Semana Santa explican el alza

Dos trabajadoras de la hostelería detrás de la barra de un bar.

Dos trabajadoras de la hostelería detrás de la barra de un bar. / EUROPA PRESS

Elena Aguilar

Elena Aguilar

Castellón

La guerra en Irán lleva días impactando en el bolsillo de todos los conductores y en la cuenta de resultados de transportistas, taxistas, agricultores y pescadores y también está provocando que algunas empresas del azulejo adelanten las paradas técnicas previstas para Semana Santa en un intento por amortiguar los elevados precios del gas. Sin embargo, el conflicto bélico no se nota en el mercado laboral que, al menos de momento, continúa carburando a toda velocidad. Y todo gracias al efecto de las fiestas de la Magdalena y Fallas y al inicio de las contrataciones de Semana Santa.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha publicado este miércoles los datos de afiliación que avanza cada mediados de mes. Los mismos revelan que a fecha del viernes 13 de marzo, en Castellón había dados de alta 265.196 trabajadores. Se trata de 2.367 profesionales más que el último día del mes de febrero, cuando la cifra de afiliados era de 262.829. O dicho de una manera más clara: cada día las empresas de la provincia han creado una media de 182 nuevos empleos pese al clima de incertidumbre y las potenciales secuelas de la guerra en Irán.

Una de las claves que explica el buen comportamiento del mercado laboral durante la primera mitad de marzo es la celebración de la Magdalena, unas fiestas que han tenido un impacto de cerca de 18 millones de euros, y que han disparado las contrataciones en sectores como la hostelería. La otra clave está en la cercanía de las vacaciones de Semana Santa, una prueba de fuego para el turismo, y que está provocando que muchos hoteles y restaurantes estén empezando ya a reforzar plantillas.

128.000 ocupados más en España

A nivel nacional, la afiliación a la Seguridad Social se ha incrementado en 128.298 ocupados en la primera quincena de marzo (del 27 de febrero al 13 de marzo), hasta sumar 21.860.256 cotizantes en la serie diaria de afiliados, según el Ministerio. El departamento que dirige Elma Saiz ha destacado que, en comparación con el número de afiliados contabilizados a la misma fecha de 2025, en el último año se han ganado 514.296 afiliados atendiendo a los registros de la serie diaria.

Noticias relacionadas y más

En términos desestacionalizados, la primera quincena de marzo se cerró con 21.972.999 afiliados, nuevo récord histórico, tras incrementarse en 73.028 ocupados en el último mes. Descontando la estacionalidad y el efecto calendario, la afiliación a la Seguridad Social suma 502.658 ocupados en el último año.

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