El turismo de Castellón resiste al impacto de la guerra de Irán y mira con músculo a Semana Santa: "No está pasando factura"

Los altos precios obligan a pensárselo dos veces a la hora de repostar combustible, pero no ocurre lo mismo cuando se trata de reservar un viaje. El sector turístico de Castellón consigue, por ahora, sobreponerse al impacto de la guerra en Irán y mantiene la demanda, con previsiones favorables de cara a Semana Santa.

"La guerra en el Golfo Pérsico no está pasando factura a este sector tan estratégico para nuestra economía", sentencian desde la patronal hotelera Hosbec, aludiendo a los favorables datos de ocupación de la primera quincena de marzo difundidos este miércoles.

Castellón, en el arranque de este mes, firma un 74,9% de ocupación, con el mercado nacional una vez más como predominante, hecho que también facilita minimizar los efectos de la incertidumbre internacional. Mejora de hecho los resultados del ejercicio anterior, impulsado también por el efecto dinamizador de las fiestas de la Magdalena de Castelló.

Avanza la llegada de visitantes extranjeros

Sin embargo, señalan desde la organización empresarial, la llegada de visitantes extranjeros sigue avanzando en el territorio, pasando de un 15% de cuota el año pasado a un 22% en el 2026, siete puntos porcentuales más. Francia consolida su posición como principal mercado emisor foráneo, mientras Alemania, Italia y Reino Unido aportan cuotas más moderadas. Estados Unidos aparece además entre los orígenes destacados como "reflejo de la incipiente diversificación", tal como publicó este diario, si bien su alcance dentro del montante global de visitantes aún es limitado.

¿Y qué va a pasar las próximas semanas? Las previsiones tampoco muestran signos de alerta hasta el momento. La segunda quincena de marzo, puertas de la Semana Santa, roza el 70% de plazas ya reservadas en los hoteles, indican desde Hosbec.

"A corto plazo no creemos que impacte", considera el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (Ashotur), Luis Martí, quien coincide en que la Pascua llega con "buenas expectativas". "Nuestro cliente de Semana Santa es nacional en su inmensa mayoría", recalca.

Aun así, el turismo internacional, en línea con lo apuntado por los datos, tampoco se está viendo afectado. A ello contribuye que la conectividad aérea con los principales países extranjeros emisores opera con normalidad, disponiendo de las rutas directas desde los aeropuertos de la zona, además de los hubs de Madrid o, más lejos, de Estambul y Frankfurt.

"Se notará si el conflicto se alarga"

En su caso, Ashotur cifra la previsión de ocupación para el periodo vacacional en el 80%, si bien Martí matiza que "si la guerra se alarga y empieza a tocar sensiblemente el bolsillo del consumidor, se acabará notando seguro", por lo que conforme avance la temporada si confirmará si hay consecuencias.

También plataformas como Booking reflejan una alta demanda de cara a los días centrales, de Jueves Santo a Lunes de Pascua, pues muestran que prácticamente ocho de cada diez alojamientos ya no se encuentran disponibles.

La principal preocupación de cara al momento que constituye para muchos el arranque de la temporada es, sin duda, la meteorología, que determinará finalmente si el sector cumple o no las expectativas durante la Semana Santa. "Veremos el tiempo", alerta el vicepresidente ejecutivo de Ashotur.

A su vez, Hosbec matiza que sus previsiones, que alcanzan el 74% de reservas para el conjunto de la Comunitat Valenciana, son "a falta de la previsión meteorológica de los últimos días del mes que va a coincidir con el inicio de la Semana Santa". Como suele ser habitual en estas fechas, la amenaza de lluvia puede hacer acto de presencia, si bien el detalle afinado se conocerá cuando se acerque la fecha.