La suerte sonríe a un pueblo de Castellón con un buen pellizco en el sorteo de La Primitiva

El sorteo de La Primitiva celebrado este jueves, 19 de marzo de 2026, ha dejado un pellizco de alegría en la provincia de Castellón. Concretamente, en la localidad de l'Alcora, donde se ha validado uno de los cuatro boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos más el número complementario).

El afortunado, que valido su boleto en la Administración nº1 de la localidad castellonense, recibirá un premio de 51.116,68 euros. La combinación ganadora del sorteo ha estado compuesta por los números 10, 17, 18, 30, 34 y 45, con el 6 como número complementario y el 6 como reintegro.

Hay cuatro acertantes de Segunda Categoría, es decir, además del boleto vendido en l'Alcora hay otros tres acertantes otras tres localidades españolas (A Coruña, Olivenza y Barakaldo). El sorteo ha quedado desierto tanto en la Categoría Especial como en la Primera Categoría. Esto significa que el acumulado pasará a engrosar el bote para el próximo sorteo del sábado, donde un único acertante de máxima categoría podría cambiar su vida para siempre.

Por su parte, el número del Joker ha sido el 9618596, repartiendo el ansiado millón de euros a un solo boleto acertante.

¿Cómo jugar a la Primitiva?

Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.

La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.

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Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.