El turismo se lanza a buscar personal para Semana Santa: camareros, cocineros y repartidores, los más demandados en Castellón

La Semana Santa está a la vuelta de la esquina y las empresas turísticas han empezado ya a mover ficha para reclutar personal. Las perspectivas para este año son positivas y, pese al tsunami de los precios del combustible y al clima de incertidumbre, el sector de Castellón confía en una buena ocupación. Desde el punto de vista del empleo, la primera quincena de abril también será positiva y este año las contrataciones crecerán casi un 9 %.

La empresa de recursos humanos Randstad ha publicado este jueves sus previsiones de contratación para Semana Santa y la Comunitat Valenciana será la cuarta que más empleo generará durante la campaña. En el conjunto del territorio valenciano se esperan 16.795 contratos, un 11,4% más que en 2025. La Comunitat registrará el 10% de las contrataciones en España.

Por provincias, Castellón generará 2.090 contratos, con un incremento del 8,9%, mientras que Valencia será la que registrará el mayor volumen de contrataciones durante la campaña en la Comunitat, con 8.450 contratos, lo que supone un alza del 10% respecto al año anterior. Alicante alcanzará las 6.255 firmas, con un crecimiento del 14,2%,

La directora regional de Trabajo Temporal de la zona Sur-Levante de Randstad, Ana Hervás, ha destacado que "el dinamismo del mercado laboral valenciano se refleja perfectamente en las previsiones para esta campaña de Semana Santa". "El fuerte atractivo turístico de la región y el incremento de visitantes impulsan la contratación en sectores clave como la hostelería, consolidando a la Comunitat Valenciana como uno de los principales motores de empleo estacional del país", ha asegurado.

A nivel nacional, la campaña de Semana Santa generará 164.160 contrataciones, lo que supone un incremento del 12,1% respecto al año anterior, cuando se registraron 146.455 contratos. Andalucía liderará la creación de empleo durante esta campaña, con 29.255 contratos previstos. Tras ella se sitúan Cataluña, con 25.375 contratos, y la Comunidad de Madrid, que alcanzará 22.510 firmas, mientras que la propia Comunitat Valenciana completará el grupo de las cuatro regiones con mayor volumen de contratación.

En cuanto al crecimiento porcentual, destacan regiones como Extremadura, que registrará el mayor incremento del país (+17,8%), seguida de la Región de Murcia (+17,5%) y Euskadi (+16,2%). La Comunitat Valenciana también presenta un buen dinamismo, con un crecimiento del 11,4% respecto al año anterior.

La hostelería, líder

Al igual que ocurre en el conjunto del país, el sector de la hostelería concentrará la mayor parte de las contrataciones previstas durante la campaña de Semana Santa en la Comunitat Valenciana. A nivel nacional, este sector generará 142.300 contratos, lo que supone un 13,7% más que en 2025 y representa más del 87% del total de firmas previstas para esta campaña.

En segundo lugar se sitúa el sector del transporte y la logística, impulsado por el incremento de desplazamientos y la actividad comercial asociada a estas fechas. En todo el país, este ámbito generará 12.710 contratos, un 3,7% más que el año anterior, representando más del 8% del total.

Finalmente, el sector del entretenimiento también registrará un crecimiento de la contratación vinculado al aumento de visitantes y a la programación cultural y turística durante estas fechas. En España se prevé la creación de 9.150 contratos, un 1,1% más que en 2025, lo que representa más del 5% del total de vacantes de esta campaña.

Perfiles más buscados

La campaña de Semana Santa impulsará especialmente la demanda de profesionales vinculados a la actividad turística y al servicio al cliente. Entre los perfiles más solicitados destacan camareros de sala, cocineros, ayudantes de cocina, camareras de piso y recepcionistas, así como conductores, repartidores y personal logístico para hacer frente al incremento de desplazamientos y actividad en el sector servicios.

También se registrará una mayor demanda de guías turísticos, animadores y personal de ocio, vinculados al aumento de visitantes y a la programación cultural y turística durante estas fechas. Además de estos perfiles operativos, el sector continúa requiriendo puestos más especializados y de mayor responsabilidad, como jefes de sala, coordinadores de eventos, gerentes de restaurante o perfiles especializados en gastronomía, que reflejan la creciente profesionalización de la industria turística y hostelera.