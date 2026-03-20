90 millones de euros "paralizados": La Diputación de Castellón urge al Gobierno cambiar las "injustas" reglas fiscales

90 millones de euros "paralizados". Es la cuantía que la Diputación de Castellón dispone de remanentes tras la liquidación del presupuesto del 2025 y que, como ha denunciado la vicepresidenta y responsable del área económica, María Ángeles Pallarés, "no podemos gastar".

Un escenario que, como ha explicado, deriva de que "en el 2025 se activaron las reglas fiscales para las entidades locales, que estaban desactivadas desde la pandemia". "Se trata de parámetros económicos que tenemos que cumplir, que son la estabilidad presupuestaria, la regla de gasto y la sostenibilidad de la deuda", ha detallado, añadiendo que estas exigencias "son totalmente injustas y están desfasadas, ya que se hicieron en el 2012, en una coyuntura difrente y que no se han revisado ni modificado nunca".

Deuda cero

Pallarés ha incidido en que la insittución provincial no puede hacer uso de estos 90 millones a pesar de que la Diputación tiene deuda cero. "Da igual que la gestión que hagas sea buena", ha remarcado, sentenciando que "el Gobierno nos castiga sin poder utilizarlos". La vicepresidenta ha apuntado que dichos fondos podrían ir destinados aejecutar nuevas infraestructuras o hasta reforzar servicios como el Consorcio Provincial de Bomberos: "Imaginaos lo que podríamos hacer".

"Son recursos de los vecinos y vecinas de Castellón, no de nadie más", ha sentenciado la dirigente provincial, instando a que "el Gobierno de Pedro Sánchez apoye a las entidades locales y vuelva a revisar las políticas fiscales, igual que hizo con la pandemia o la guerra de Ucrania". La Diputación ha planteado que, de esta forma, se suma a una reivindicación de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), pero también a una reclamación de los ayuntamientos.

La vicepresidenta también ha aprovechado para cargar contra la falta de Presupuestos Generales del Estado, así como contra el hecho de que "cada vez el Gobierno recaude más", pero no se vea afectado por las reglas fiscales que golpean a los ayuntamientos.