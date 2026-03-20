Planificación
El calendario laboral en Castellón para el 2027: los puentes, acueductos y el festivo que desaparece
El Consell da luz verde a la planificación, que da opción a disfrutar de puentes largos
El pleno del Consell ha aprobado este viernes el decreto que determina el calendario laboral de aplicación en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana y, por lo tanto, en la provincia de Castellón para el año 2027.
Un calendario que ha pasado por el proceso de negociación colectiva y al que habrá que añadir los festivos locales de cada localidad. La planificación de la Generalitat para el próximo ejercicio destaca por posibilitar el disfrute de varios puentes e, incluso, de algún acueducto ante la disposición de las jornadas festivas. Ahora bien, sobresale también por la desaparición de un día festivo respecto al calendario de este año, el 24 de junio, día de Sant Joan.
En concreto, la Comunitat Valenciana dispondrá en 2027 de 12 días inhábiles a efectos laborables, retribuidos y no recuperables. El 1 de enero, Año Nuevo, permitirá disfrutar del primer puente, al caer en viernes. También será festivo el 6 de enero, Epifanía del Señor o día de Reyes.
Acueducto en Semana Santa
Ya en marzo, se considera jornada festiva el día 19, San José, dando pie a otro puente. De cara a la Semana Santa, el calendario contempla el 26 de marzo, Viernes Santo y el 29 de marzo, Lunes de Pascua, posibilitando disfrutar esta vez de uno de los denominados acueductos.
Prosigue el listado con el sábado 1 de mayo, Fiesta del Trabajo. El sábado 9 de octubre, Día de la Comunitat Valenciana, y el martes 12 de octubre, Fiesta Nacional de España, también serán festivos, si bien se necesitará esta vez un día libre adicional para beneficiarse de otro acueducto. Quien no tenga acceso a esta opción, sí que se podrá acoger al puente del 1 de noviembre, Tots Sants, que esta vez cae en lunes.
Otro posible acueducto será en diciembre, con los festivos del lunes 6, Día de la Constitución, y el miércoles 8, Inmaculada Concepción. Completa el listado el 1 de noviembre, Todos los Santos, y el 25 de diciembre, Natividad del Señor.
El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha explicado que "se ha tomado como criterio básico el respeto a las fiestas de mayor tradición en la sociedad valenciana, procurando al mismo tiempo que el disfrute de estas fiestas no suponga un perjuicio a la actividad económica".
Todos los festivos autonómicos del 2027 en Castellón y la Comunitat Valenciana
- 1 de enero, Año Nuevo
- 6 de enero, Epifanía del Señor
- 19 de marzo, San José
- 26 de marzo, Viernes Santo
- 29 de marzo, Lunes de Pascua
- 1 de mayo, Fiesta del Trabajo
- 9 de octubre, Día de la Comunitat Valenciana
- 12 de octubre, Fiesta nacional de España
- 1 de noviembre, Todos los Santos
- 6 de diciembre, Día de la Constitución
- 8 de diciembre, Inmaculada Concepción
- 25 de diciembre, Natividad del Señor
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