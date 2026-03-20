Castellón opina sobre las medidas anticrisis del Gobierno: la valoración, sector por sector

Tres semanas después de los primeros ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, el Gobierno de España ha aprobado un paquete de medidas, que tiene como principal objetivo aliviar la escalada de costes energéticos. Con ello se busca evitar la repetición de lo ocurrido con el comienzo de la guerra en Ucrania: un alza generalizada de precios que acaba afectando a todos los sectores. A falta de conocer la letra pequeña del BOE, los principales sectores productivos de Castellón ya han mostrado sus primeras reacciones, con la idea común de que las ayudas se quedan cortas y no serán suficientes para detener la subida de los costes energéticos.

1- Sector primario: un alivio escaso

La agricultura y la pesca reciben con frialdad el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que ven escasas las medidas a aplicar ante un encarecimiento tan rápido de los costes. El presidente de la federación provincial de cofradías de pesca de Castellón, Mateo Fresquet, afirma que el gasóleo para las embarcaciones "no debería pasar de un euro el litro, y si sigue siendo como hasta ahora, los 20 céntimos que ahora ha anunciado el Gobierno se quedan cortos, porque puede llegar a superar el precio de 1,2 euros".

Además, tal y como ya apuntó días atrás, "la cotización del pescado ya está bajando, porque hay gente que no lo compra por el aumento de la inflación, con lo que suben nuestros costes y bajan los ingresos". Por eso, afirma que en las embarcaciones "veremos hasta dónde podemos aguantar". La semana que viene, la federación nacional de cofradías se reunirá para hacer un balance detallado de la situación y del impacto real de estas ayudas.

En lo referente a la agricultura, el secretario general de la Unió, Carles Peris, comenta que la "rebaja de los 20 céntimos en el precio del gasóleo puede paliar el aumento de los costes de explotación, pero se queda al 50% de lo que ha subido el combustible en estas últimas semanas".

También hay un apartado dedicado a los precios de los fertilizantes. "A diferencia de la guerra en Ucrania, en la que solo se incluyeron las explotaciones de la PAC, ahora podrán recibir la ayuda todas los terrenos agrarios registrados, que son la gran mayoría", comenta.

En cambio, indica que otro punto "se dedica a avales, que son mucho menos atractivos para el agricultor". Respecto al IVA de la electricidad, aliviará los costes de los riegos en las fincas, ahora que llega la época del año de menos lluvias.

2- La cerámica no recibe compensaciones por el precio del gas

La cotización del gas natural, que es la principal fuente energética de la industria cerámica de Castellón, ya alcanza los 60 euros por megavatio hora. Una escalada que no se daba desde hace tres años, y que duplica la cotización que alcanzaba a finales de febrero. Pese a ello, el Gobierno no ha mencionado ninguna actuación referida a las empresas que consumen grandes cantidades de gas. "No se han anunciado medidas específicas para los sectores gasintensivos. En este sentido, la rebaja del IVA del gas no supone un beneficio real para las empresas, ya que no es un coste, sino una mejora puntual de tesorería", apuntan desde la patronal azulejera, Ascer.

Pese a ello hay algún detalle positivo como "incorporar una mayor flexibilidad en la contratación de los suministros energéticos, una medida que ya se puso en marcha en la crisis de Ucrania y que en el sector se utilizó para regular el caudal contratado debido a los ajustes en la producción". El Gobierno sí ha tenido en cuenta a las industrias electrointensivas, con la bonificación de los peajes eléctricos. "Esta medida puede tener un impacto positivo para un número limitado de empresas del sector (alrededor de una veintena) que están consideradas como electrointensivas", destacan por parte de Ascer.

La entidad ya había reclamado hace unos días "fondos suficientes, armonización entre estados miembros de la Unión Europea y celeridad" a la hora de tomar una determinación contra unos costes energéticos que perjudican a la competitividad de industrias tan exportadoras como la cerámica. Hace una semana, el secretario general de la agrupación de fabricantes (Ascer), Alberto Echavarría, participó en una reunión encabezada por los ministros de Economía y de Industria, Carlos Cuerpo y Jordi Hereu, junto a otros sectores industriales relevantes, para analizar la situación y plantear medidas correctoras. Por lo que se desprende del anuncio de Sánchez, las propuestas del azulejo han quedado desestimadas.

Desde la asociación que agrupa a las industrias consumidoras de gas, GasIndustrial, todavía no disponen de una valoración. Van a esperar a tener información concreta del alcance de los decretos para poder valorarlas adecuadamente, señalaron fuentes de esta entidad.

3- Transporte: las medidas son escasas

Desde la Asociación Empresarial Castellonense de Transportes de Mercancías por Carretera (ACTM), su secretaria general, Lara San Miguel, opina que se debe "esperar a su publicación en el BOE para determinar con exactitud la repercusión que tendrán estas medidas para el transporte". Pero en un primer balance, cree que los anuncios "no parece que vayan a ser suficientes para paliar las subidas que los transportistas estamos padeciendo ya que los costes de los combustibles están aumentando con una rapidez e intensidad equiparables a 2022".

Desde la patronal del transporte detallan que desde el inicio del conflicto el precio del carburante "ya acumula subidas por encima del 32%, es decir, más intenso que el vivido al inicio de la guerra de Ucrania". Por eso, las rebajas del precio del carburante "nos parecen escasas" y ve necesario, "que se tomen todas las medidas posibles para asegurar el funcionamiento de la cadena de suministro y proteger el empleo".

4- Patronal provincial: "Más apoyo a las empresas"

Desde CEV Castellón se alinean con la opinión de la patronal autonómica. Las rebajas en los combustibles en determinados sectores y la reducción de la fiscalidad en la energía "van en la dirección adecuada y responden a una de las principales preocupaciones del tejido empresarial valenciano", pero subrayan "la necesidad de garantizar que los instrumentos de apoyo puedan ser utilizados de forma efectiva por el conjunto del tejido empresarial, preservando la flexibilidad necesaria en un contexto económico cambiante". Por eso apuntan a la "conveniencia de seguir trabajando, en colaboración con las administraciones, para que las medidas lleguen con rapidez y se refuercen con nuevas actuaciones que permitan sostener la actividad, la inversión y la competitividad de las empresas".