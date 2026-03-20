Castellón registra 25 accidentes laborales al día y rebasa los 9.000 en 2025
El número de fallecidos en siniestros durante la jornada laboral asciende a 9, la misma cifra que en 2024 y los incidentes graves caen un 25% en un año
El cierre de 2025 deja datos preocupantes en el ámbito de la siniestralidad laboral en Castellón. Castellón finalizó el pasado ejercicio con 9.002 accidentes laborales, según las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Economía Social que recogen las incidencias entre enero y diciembre. El dato provincial vuelve a superar los 9.000 siniestros laborales, una cifra que no se alcanzaba desde 2022, cuando fueron 9.079, y que supone un incremento del 1,3 % en comparación con el año anterior, cuando los accidentes de trabajo en Castellón alcanzaron los 8.882.
La provincia registró, a diario, casi 25 accidentes laborales al día (24,7) durante el pasado año. Si se desglosan las cifras, el número de muertes por accidente de trabajo fue de 9, el mismo dato que en 2024. Ocho de ellas se produjeron durante la jornada laboral y solo una tuvo lugar in itinere.
En el caso de los accidentes leves, también hubo una subida hasta alcanzar los 8.961, es decir, 131 más que el año anterior. Es el dato más elevado desde 2022, cuando se anotaron 9.040 de este nivel. Sin embargo, hubo un notable descenso en los accidentes laborales graves, con una bajada del 25,6 %, al pasar de los 43 de 2024 a los 32 contabilizados en 2025. Se trata, además, del menor número desde 2022, cuando fueron 29 los incidentes de este nivel.
Dentro del momento en el que se produjeron estos accidentes, en los percances leves hubo más casos en desplazamientos que en el puesto de trabajo, mientras que los de mayor gravedad se concentraron en el espacio laboral, ya que fueron 26, frente a los 6 confirmados in itinere. Dentro de esta radiografía de la siniestralidad laboral, los datos del pasado año confirman el continuo incremento de las contingencias laborales leves en los desplazamientos, que desde 2021 han aumentado un 25 %, al pasar de 789 a 986 en 2025.
Según la actividad económica
El Ministerio de Trabajo también ofrece las cifras de los accidentes de trabajo con baja según el sector de actividad económica. En Castellón, donde más contingencias se registraron el pasado año fue en la industria manufacturera, con un total de 2.171. Por detrás aparece el ámbito de la construcción, en el que se acumularon 1.254 accidentes, y también se superan los 1.000 dentro del comercio al por mayor y al por menor, con 1.083. También destaca que se encuentran por encima de los 500 incidentes el sector de la agricultura (529) y el de la hostelería (512).
Finalmente, son los trabajadores asalariados quienes sufren la mayor parte de las contingencias laborales. Los nueve fallecidos en 2025 eran empleados por cuenta ajena, colectivo que acumuló 8.657 accidentes laborales. En el caso de los autónomos, el número de percances registrados fue de 345.
La cifra más baja de la Comunitat
Las medias diarias de accidentes en las otras provincias de la Comunitat Valenciana difiere bastante de los 24,7 percances laborales que acumuló Castellón el pasado año. En el caso de Valencia, la cifra diaria se acerca a las 100 contingencias después de concluir 2025 con 35.677 siniestros.
Esto significa que, cada día del año, se produjeron de media 97,75 accidentes, que sitúan a la provincia como la tercera de España, solo por detrás de Madrid y Barcelona. Por su parte, en la provincia de Alicante, la media al día fue de 52,76 contingencias, tras contabilizarse 19.256 siniestros durante el pasado ejercicio.
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