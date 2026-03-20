"Faltan oportunidades en los pueblos": personas con síndrome de Down de Castellón 'toman' la Diputación en defensa de la inclusión

"Me he esforzado mucho para graduarme en el ciclo de gestión administrativa, pero faltan oportunidades de empleo para personas con síndrome de Down en los pueblos". Es la reivindicación que Alejandra ha planteado este viernes en el pleno simbólico que han protagonizado personas con síndrome de Down en la Diputación de Castellón.

Las dificultades de acceso al empleo, la necesidad de una mayor adaptación de los servicios públicos o la ausencia de recursos para un envejecimiento digno han sido algunas de las cuestiones planteadas en la sesión celebrada con motivo de la conmemoración este sábado del día mundial del síndrome de Down, que ha congregado a más de un centenar de personas en el Salón de Recepciones del Palau de les Aules. La cita ha estado encabezada por la presidenta provincial, Marta Barrachina, y ha contado con la participación de los vicepresidentes Héctor Folgado y Andrés Martínez, así como de los diputados Iván Sánchez, David Vicente y María Tormo.

"Oportunidades reales y estables"

"Necesitamos más concienciación empresarial y oportunidades de empleo reales y estables", ha trasladado por su parte Vicent, a lo que Marta ha añadido que "no basta con que haya trabajo", puesto que "si no podemos llegar no es una oportunidad real, ya que el transporte público no es accesible muchas veces".

Pau, por su parte, ha reclamado "más compromiso con la educación inclusiva, para que todos tengan las mismas oportunidades" y Ana Rosa "más recursos específicos y profesionales formados en discapacidad intelectual" en el ámbito sanitario.

Pleno en la Diputación de Castellón con la asociación Síndrome de Down / KMY ROS

Lledó ha visibilizado las carencias en cuanto a la asistencia a personas mayores con síndrome de Down. "Queremos envejecer con dignidad y calidad de vida", ha dicho, apuntando que esta cuestión supone "un gran reto para la sociedad". El colectivo sufre en especial los problemas de acceso a la vivienda. "Queremos elegir, decidir dónde vivir y con quién. Faltan viviendas accesibles y asequibles", ha sentenciado Nacho.

Compromiso con eliminar barreras

Todas ellas son algunas de las necesidades para avanzar en la inclusión de las personas con síndrome de Down. Unas peticiones ante las que Barrachina ha trasladado “nuestro compromiso es seguir trabajando para eliminar barreras y generar oportunidades para todas las personas, vivan donde vivan”, después de que los diputados respondieran una a una, como si de un pleno se tratara.

La entidad Síndrome de Down Castellón atiende actualmente a 116 personas de la provincia en los programas de apoyo que desarrolla para acompañar a lo largo de todo el ciclo vital. Su presidente, Alberto Mateu, ha destacado que son precisamente estas personas "quienes mejor pueden explicar qué barreras siguen encontrando y qué cambios son necesarios para construir una provincia más inclusiva”.

“Queremos una provincia en la que ninguna persona vea limitado su proyecto de vida por falta de oportunidades. La inclusión debe llegar a todos los municipios y a todos los ámbitos de la vida: educación, empleo, vivienda, participación social o cultura”, ha subrayado la presidenta de la Fundación Síndrome de Down Castellón, Carolina Ballester.