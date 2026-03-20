Medidas del Gobierno
Dudas sobre la rebaja del IVA de la gasolina: no puede aplicarse si no se publica en el BOE
Las estaciones de servicio alaban el anuncio pero reclaman seguridad jurídica
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado las medidas a aplicar para contener los efectos de la guerra en Oriente Medio sobre la economía española. La medida de mayor alcance es la reducción de los impuestos a la energía, tanto la electricidad como el gas y los carburantes. Algo que alcanza a prácticamente todos los habitantes de Castellón.
Desde la Federación Mediterránea de Empresarios de Estaciones de Servicio (FEDMES), que agrupa a las asociaciones provinciales de Castellón, Valencia y Alicante, valoran de manera positiva esta decisión, pero advierten de que hay flecos poco claros. Pasar del 21% al 10% los carburantes "va en la línea de lo que consideramos más adecuado para la situación actual, tal y como hemos señalado en múltiples medios de comunicación desde que se iniciara el conflicto bélico en Irán y se produjera la consiguiente escalada en el precio de los combustibles", afirma la entidad.
Dudas sobre plazos y aplicación
Pese a ello, "nos sorprende que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya adelantado este mediodía que mañana sábado entrará en vigor un descuento aproximado de 30 céntimos/litro de combustible mientras aún no se ha publicado en el BOE el Real Decreto-ley que debe regularlo y quedan muy pocas horas para que finalice el día de hoy".
La federación avisa de que las gasolineras, sin el texto oficial del BOE, no pueden aplicar la reducción del IVA. "Recordamos que las medidas incluyen una rebaja en dos impuestos diferentes y necesitamos seguridad jurídica, esto es, saber en qué cantidad se rebajan ambos impuestos y cómo realizar el trámite administrativo correspondiente. Además, también requerimos de tiempo para poder implementar en los equipos informáticos de nuestras estaciones las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros".
Otra duda tiene que ver con las existencias en las estaciones de servicio. "Necesitamos saber si el Real Decreto-ley incluye una declaración de existencias previas para diferenciar el producto que ya tenemos en los tanques de nuestras estaciones y sobre el que hemos abonado el Impuesto Especial correspondiente, que es superior y anterior a la rebaja anunciada hoy. Y todo ello, pasa por su publicación en el BOE, que aún no se ha producido".
Preferencia por rebaja fiscal frente a descuentos directos
Por eso, "estaremos pendientes de la publicación de las medidas en el BOE para poder realizar un análisis más pormenorizado y para implementar cuanto antes la rebaja anunciada, siempre con el respaldo jurídico y/o administrativo correspondiente".
Por otro lado, esta asociación alaba que la rebaja de los costes sobre los ciudadanos recaiga en el IVA, y no en el descuento de 20 céntimos de la guerra de Ucrania. Medida que calificaron de "nefasta". "Nos parece una mejor alternativa, pues no asfixia financieramente a las pymes y micropymes del sector ni sobrecarga de trabajo a la Agencia Tributaria, a la vez que permite un cierto respiro tanto a nuestros clientes -profesionales y particulares- como al conjunto de la sociedad".
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