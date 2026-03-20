Grito contra la guerra en Castelló: "Las bombas no traen democracia ni libertad"

La plaza de Les Aules de Castelló fue el escenario escogido para celebrar una concentración unitaria en contra de la guerra desatada por Estados Unidos e Israel en Oriente Medio. Más de 30 colectivos, entre los que se incluyen partidos políticos de izquierdas, sindicatos y asociaciones cívicas de todo tipo, se movilizaron contra "la espiral de destrucción" en esta parte del mundo, además de la "limpieza étnica sistemática del pueblo palestino". La organización calcula que ha asistido un millar de personas.

Las imágenes de la concentración en Castelló contra la guerra / Kmy Ros

La actividad, en la que los asistentes fueron mayoritariamente con ropa oscura, concluyó con la lectura de un manifiesto, en el que se animó a "no permanecer indiferentes ante esta escalada bélica" y se mostró la "solidaridad con las víctimas" junto a la "condena a la barbarie ante la pasividad cómplice de la comunidad internacional".

Un manifiesto contra la escalada bélica

El texto leído ante los asistentes defendió que las bombas "no traen democracia ni libertad, sino muerte, destrucción y sufrimiento". Por eso reclaman "un compromiso renovado con el desarme nuclear y los mecanismos basados en el diálogo, la cooperación y la diplomacia, y no en la lógica de los bloques militares y de confrontación".

También se reclamó la salida de España de la OTAN y se defendió que es "más necesario que nunca trabajar por la paz, el derecho internacional y la desescalada de los conflictos bélicos". La concentración en Castelló tendrá continuidad con una manifestación que se celebrará el sábado 21 de marzo en València, con salida desde la plaza del Ayuntamiento.