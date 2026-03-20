Novedad en el corredor mediterráneo: los usuarios de Castellón ya pueden saber la ubicación exacta de los trenes

Los usuarios habituales del tren en Castellón ya saben que las incidencias son constantes. Lo que debería ocurrir en ocasiones puntuales se ha acabado convirtiendo en algo permanente, en forma de retrasos y anulaciones de servicios.

Usuarios y maquinistas han expuesto en diferentes ocasiones las causas, entre las que se encuentran las numerosas obras repartidas por el territorio provincial, con motivo del despliegue del corredor mediterráneo. Una circunstancia a la que también se suma el envejecimiento progresivo de los propios trenes sin que, por el momento, se sepa cuándo llegarán las locomotoras y vagones de sustitución.

Nuevas herramientas de seguimiento

Con los calendarios de las soluciones todavía en el aire, desde la compañía Renfe se ha intentado mejorar la transparencia de cara a los viajeros. Desde hace años funciona un servicio a través de la red social X y del servicio de mensajería WhatsApp para comunicar los problemas detectados.

Ahora, la compañía de transportes ha dado un nuevo paso, con la habilitación de dos herramientas que permiten informar en tiempo real de la ubicación exacta de los trenes en circulación por la provincia.

Cercanías y larga distancia en un mapa

La primera de ellas se centra en la línea de Cercanías C6, que conecta Castelló y València. La web tiempo-real.renfe.com muestra un mapa que, mediante la consulta con el núcleo de Cercanías de la Comunitat y eligiendo esta línea, señala de manera exacta el punto en el que se encuentra, si lleva retraso y por cuántos minutos, o la vía en la que llegará.

La otra medida es la más reciente, porque otro mapa da acceso a la ubicación de los trenes de larga y media distancia, en tiempo-real.largorecorrido.renfe.com. En esta categoría entran los trenes regionales entre Castelló y Vinaròs, además de servicios como los del Alvia o el Euromed.

Prioridades pendientes

Desde la plataforma de usuarios Trens Dignes, Alejandro Sogues se muestra crítico con estas novedades. Afirma que el servicio de ubicación "ya se ofrecía en la aplicación de Cercanías años atrás, aunque de manera más rudimentaria".

Cree que debería haber "otras prioridades, sobre todo lograr que los pasajeros podamos ir de un punto A a un punto B con el horario que toca y sin inconvenientes, algo que hoy en día parece imposible". Unos inconvenientes "que ahora ya no son solo por retrasos, sino por seguridad, con varios tramos en los que se rebaja la velocidad por precaución". De paso, considera que debería replantearse "la próxima decisión de cortar los trenes durante seis meses entre Castelló y Tarragona", por las obras del Corredor, que considera "una barbaridad, que parece animar a que la gente vaya en coche".

Siguen las incidencias

La línea de Cercanías C6 no es una excepción en la Comunitat, y continuamente acumula incidencias. La mayoría de ellas son retrasos de aproximadamente 15 minutos, pero hay ocasiones en las que se dan problemas operativos o averías de trenes, que trastocan los servicios programados y que dan la medida de la fragilidad del sistema. Del 1 al 13 de marzo se han contabilizado casi 30 casos. Sin ir más lejos, el pasado viernes hubo una avería de la infraestructura en la estación de Font de Sant Lluís, en València, que tardó dos horas en solucionarse y provocó retrasos de hasta 40 minutos en algunos trayectos de la tarde.