"Pasan los días y la Conselleria no mueve ficha": la crítica de los jóvenes de Castellón que siguen esperando la ayuda para convertirse en agricultores

Casi 700 jóvenes de la Comunitat valenciana, de los que 177 son de Castellón, llevan semanas esperando a que la Conselleria de Agricultura resuelva la convocatoria de las ayudas a la primera instalación de jóvenes y de nuevos agricultores y ganaderos. Pero los días siguen pasando y la administración continúa sin mover ficha, lo que en la práctica significa que estos profesionales no puedan darse de alta en la Seguridad Social ni tampoco tramitar las subvenciones de la PAC.

Entre los afectados hay jóvenes de Rossell, Cervera del Maestre o El Toro. "Lo único que pedimos a la Conselleria es que espabilen y podamos incorporarnos de una vez y ayudar al sector», explicaba hace tan solo unos días Jordi Miró, un profesional deRosselll que lleva meses esperando la resolución de la Generalitat para poder gestionar una granja de porcino y diez hectáreas de olivar.

Ante el retraso en la resolución de la convocatoria de ayudas, la Unió Llauradora i Ramadera ha puesto en marcha una campaña de presión en redes sociales con el objetivo de visibilizar el problema y exigir una solución inmediata. La campaña incluye la difusión de ocho vídeos protagonizados por jóvenes de distintas comarcas de la Comunitat Valenciana, en los que explican en primera persona las dificultades que están atravesando y reclaman a la Conselleria que resuelva de manera urgente sus expedientes ante el incremento progresivo de los días de retraso y las consecuencias directas de esta situación.

Entre los principales problemas que está provocando la falta de resolución, la organización agraria destaca la imposibilidad de que los jóvenes puedan tramitar la solicitud de la PAC, formalizar contratos de arrendamiento o continuar con su proceso de incorporación al sector agrario. “Estamos hablando de personas que han decidido apostar por la agricultura y la ganadería como proyecto de vida y que ahora se encuentran completamente bloqueadas por la inacción de la Administración”, subraya la organización.

Una situación "inadmisible"

El secretario general de la Unió, Carles Peris, considera "inadmisible que una administración que habla constantemente de relevo generacional tenga a 677 jóvenes esperando sin resolución durante más de dos meses. No se puede anunciar públicamente la concesión de unas ayudas y después no comunicar oficialmente nada de los expedientes a las personas beneficiarias durante varios meses”.

Peris añade que “este retraso no es un simple problema administrativo, sino una cuestión grave de gestión que está teniendo consecuencias reales sobre el futuro del sector agrario valenciano. Cada día que pasa sin resolución, y ya van 72, es un día perdido para estos jóvenes y un obstáculo más para garantizar el relevo generacional”.

La Unió exige a la Conselleria de Agricultura que comunique de manera inmediata la resolución de las ayudas a la primera instalación a los 677 jóvenes afectados y que ponga fin a una situación que considera “inaceptable” y “contraria a cualquier política seria de apoyo a la incorporación de jóvenes al campo”.

Posibles acciones legales

En este sentido, la organización propone a la Conselleria de Agricultura que garantice que ningún joven quede fuera del sector agrícola por falta de financiación, ampliando las ayudas a la primera instalación más allá de los cinco años reglamentarios, hasta la consolidación plena de las iniciativas agrícolas, promoviendo su sostenibilidad y éxito.

La organización advierte además que mantendrá la presión social y mediática hasta que se resuelvan los expedientes y los jóvenes puedan continuar con normalidad sus proyectos de incorporación al sector agrario, así como estudiar las acciones legales contra la Conselleria de Agricultura por no cumplir con su propia normativa.