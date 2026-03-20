Primeras reacciones en Castellón ante las medidas anticrisis: "Son insuficientes"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado a conocer las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros ante el incremento de los costes energéticos, que se centran en la reducción de impuestos a los carburantes y la electricidad. Además, hay ayudas directas a grupos productivos más afectados de manera directa, como el transporte, la agricultura o la pesca. La patronal CEV Castellón ya ha transmitido la primera valoración, a falta de conocer la letra pequeña cuando el paquete de actuaciones se publique en el BOE.

La organización "valora positivamente las medidas orientadas a reducir la fiscalidad energética, como la rebaja del IVA de los combustibles, la electricidad y el gas al 10%, la reducción del Impuesto Especial de Hidrocarburos y la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica", algo que había reclamado "el tejido empresarial valenciano, que ha identificado el incremento de los costes energéticos como uno de los factores que más están afectando a la actividad económica". Se trata de "un alivio", pero "insuficiente". Desde la CEV defienden que las medidas "pueden reforzarse mediante la incorporación de otras actuaciones planteadas desde las organizaciones empresariales, con el objetivo de ofrecer una respuesta más completa al conjunto de impactos derivados del actual contexto geopolítico".

Peticiones para reforzar el paquete

Entre estos apartados que propone la patronal está la adopción de "instrumentos de apoyo a la liquidez, como líneas de financiación específicas o avales públicos, que permitan a las empresas hacer frente al incremento simultáneo de costes energéticos, materias primas y logística".

En el caso de que la situación se prolongue, "se aboga por impulsar la aprobación de un Marco de Ayudas de Estado armonizado a nivel europeo, que permita establecer con agilidad apoyos dirigidos a los sectores intensivos en energía, garantizando su adecuada articulación con el régimen de ayudas de minimis y evitando solapamientos o incompatibilidades con este", añaden.

Impacto en la cerámica y el gas

Respecto a la principal industria de Castellón, la cerámica, podría haber algún tipo de mejora dentro de las medidas de ahorro para empresas electrointensivas. Algunas del sector están dentro del grupo. Eso sí, no se ha anunciado ninguna actuación de alivio para las gasintensivas, que en pocos días han visto duplicar el precio del gas natural de 30 a más de 60 euros el megavatio hora.

Desde la patronal azulejera, Ascer, han recordado que el impacto de la rebaja de la fiscalidad a la luz y el gas es escaso. "El IVA no afecta al coste final, solo a la tesorería temporal", apuntan.

Reacción del sector primario

Por parte de la agricultura, el secretario general de la Unió, Carles Peris, menciona que la rebaja de los impuestos al gasóleo "palia el coste de explotación" a falta de conocer el alcance completo de las medidas.