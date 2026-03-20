El PSPV acusa al PP de "tapar el conflicto laboral" con los bomberos de la Diputación de Castellón y Compromís exige explicaciones

El PSPV-PSOE en la Diputación de Castellón ha calificado de “lamentable” que el equipo de gobierno del PP "haya puesto en peligro la cremà de las Fallas en Borriana, Benicarló, la Vall d’Uixó y Almenara después de que los bomberos provinciales se hayan plantado ante Marta Barrachina por tres años de desmantelamiento progresivo del Consorcio Provincial de Bomberos, que enfanga las emergencias".

El portavoz socialista, Samuel Falomir, ha reprochado al PP que "haya intentado tapar el conflicto laboral existente recurriendo in extremis a la vocación y al encomiable esfuerzo de los bomberos voluntarios como escudo para esconder la soberbia de un equipo de gobierno que se resiste a sentarse a dialogar”. “Están dispuestos a recortar en nuestra seguridad antes que escuchar a las personas que nos protegen”, ha denunciado.

"Depender de favores"

En este sentido, Falomir ha advertido de que “es gravísimo que esta provincia haya pasado de tener un cuerpo de emergencias sólido a depender de favores de última hora”. Aunque este jueves se quemaron todas las fallas de la provincia, ha remarcado que “hoy el problema continúa y nada puede tapar que, en Castelló, el PP ha llevado a nuestro cuerpo de bomberos a una asfixia estructural hasta situarlo al límite”. “La cremà es el aviso de que se está calcinando la garantía de protección ciudadana”, ha añadido.

El PSPV-PSOE ha advertido de que “no normalizará” que se sustituya a bomberos profesionales por voluntarios y ha criticado que Barrachina y el diputado de Bomberos sigan “atrincherados en el despacho mientras faltan dotaciones en la calle”. “Las emergencias se tienen que tomar en serio. No faltan razones para decir que el PP se ha convertido en un peligro público, porque ya hemos visto qué pasa cuando se gobierna a base de improvisación”, ha señalado, en referencia al 29 de octubre. “Y también hemos sufrido comarcas enteras sin dotaciones disponibles en momentos puntuales, poniendo en riesgo la seguridad de los castellonenses”, ha mantenido.

En el pleno del martes

Compromís, por su parte, ha anunciado que exigirá explicaciones en el pleno del martes "ante el proceso de privatización encubierta que está llevando a cabo el equipo de Barrachina". El portavoz de la coalición valencianista, David Guardiola, ha apuntado que la protesta realizada la noche de la Cremà "evidencia la situación insostenible a la que ha llevado a este servicio la fala de gestión del PP".

"El actual gobierno ha roto todos los acuerdos pactados y aprobados, ha vaciado los parques de personal, poniendo en riesgo a los profesionales, ha ocultado los protocolos de acoso escolar y ha repartido 18.000 horas extra entre sus afines", ha concluido.