Ni Castelló ni Vila-real: este es el pueblo más feliz de la provincia en 2026

Xilxes, Moncofa y Almenara son, según el Spain Happy Index 2026, los municipios más felices de la provincia de Castellón. El estudio, elaborado por Sonneil Homes y difundido con motivo del Día Internacional de la Felicidad que se celebra este viernes, vuelve a situar al litoral en cabeza gracias a una combinación de clima, servicios y calidad de vida.

Xilxes lidera la clasificación con 85,90 puntos sobre 100, seguido de Moncofa, con 85,36, y Almenara, con 84,82. Muy cerca aparecen también Nules (84,78) y La Llosa (84,22), lo que refuerza el protagonismo del sur de la provincia dentro de este ranking. En las siguientes posiciones figuran Burriana (83,48), Almassora (82,98) y Orpesa (82,53), todos ellos municipios donde el estudio destaca la influencia del clima mediterráneo y la cercanía a servicios esenciales.

El informe atribuye buena parte de estos resultados a factores como los más de 290 días de sol al año, temperaturas medias en torno a los 19 grados, una climatología estable y la conexión con infraestructuras, centros educativos, servicios sanitarios y transporte. A ello se suma el peso del entorno costero, que sigue marcando diferencias en la percepción del bienestar.

Sin embargo, el índice también refleja que el interior gana terreno en la provincia de Castellón. Municipios como la Vall d’Uixó (80,78), Cabanes (80,64) y Geldo (79,94) ocupan posiciones destacadas en una clasificación que confirma que no existe una única fórmula para vivir mejor.

En estas localidades, la tranquilidad, la menor densidad de población, el contacto con la naturaleza y un ritmo de vida más pausado compensan unas condiciones climáticas menos favorables que en la costa. También se sitúan entre los 25 primeros Sot de Ferrer, Artana, Betxí, Vinaròs, Vilavella, Almedíjar, Benicarló, Segorbe, Navajas, Vila-real y Soneja.

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El Spain Happy Index 2026 analiza más de 8.000 municipios españoles a partir de variables como los días de sol, la lluvia, la temperatura media, el viento, la proximidad a hospitales o aeropuertos, la oferta educativa y la condición de municipio costero o de interior. El resultado es una escala de 0 a 100 puntos que busca medir cómo se distribuye el bienestar en el territorio.