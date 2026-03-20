El puerto de Castellón se promociona en Miami como destino de cruceros y para atraer visitantes al eclipse de agosto

El puerto de Castellón presenta los mejores resultados de los últimos años en tráfico de contenedores, a la vez que está inmerso en diferentes obras para la mejora de sus instalaciones. De forma paralela, los responsables de la Autoridad Portuaria trabajan para que estas instalaciones se consoliden como un punto de referencia en el turismo de cruceros.

Con este objetivo, del 13 al 16 de abril, PortCastelló estará en la feria Seatrade Cruise Global, que se celebra en la ciudad estadounidense de Miami. Para ello, presentará las acciones a desarrollar a lo largo de este año, como las ocho escalas cerradas para este 2026. También la "apuesta por un modelo de turismo sostenible y de calidad, segmento de mercado en el que lleva trabajando desde hace dos años", menciona la institución.

"Este evento internacional es el mayor encuentro anual de la industria de cruceros y reúne a navieras, proveedores, destinos y principales responsables de la toma de decisiones que dan forma al futuro del sector", añaden fuentes del puerto.

Una apuesta por el turismo de cruceros

La asistencia a este evento pretende que PortCastelló se siga posicionando "a nivel internacional como un destino emergente de cruceros en el Mediterráneo, con una oferta diferencial centrada en la autenticidad, la sostenibilidad y la riqueza del territorio. En definitiva, un destino basado en experiencias únicas".

Con el lema Castellón, la escala que despierta los sentidos, lleva en esta edición "una maleta sensorial que esconde nuevas experiencias para promocionarse ante profesionales, navieras y turistas no como un destino más, sino como un viaje que se vive despacio, se disfruta sin prisas y con los cinco sentidos".

El presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, que encabezará, junto a Susana Soria, gerente de la Fundación PortCastelló, la delegación castellonense que asistirá a la Feria, ha destacado que "nuestro objetivo es seguir trabajando en la misma dirección con una infraestructura adaptada a las necesidades de navieras, touroperadores y cruceristas, de ahí la importancia de conocer sus demandas".

Nuevas experiencias para 2026

"Queremos seguir posicionándonos a nivel internacional como un destino de cruceros emergente en el Mediterráneo, con una oferta basada en experiencias únicas, centrada en la autenticidad, la sostenibilidad y la riqueza de un territorio que se vive con los cinco sentidos por eso, seguir ampliando la oferta con novedades que hacen de Castellón un destino exclusivo y memorable", ha apuntado Ibáñez.

Entre las propuestas para los próximos meses destaca el eclipse solar del próximo 12 de agosto, que sitúa a Castellón en el enclave más privilegiado de todo el Mediterráneo para su visualización. También ofrecerán una ruta guiada por el paraje natural del Clot de la Mare de Déu en Burriana, una visita al estadio de la Cerámica: recorrido por el estadio del Villarreal CF, una ruta de la Naranja en Burriana: una experiencia turística, agrícola y gastronómica que permite conocer el mundo del cultivo de cítricos al incluir una visita guiada por un museo de la naranja, un paseo por la finca donde se muestra el cultivo, injerto y recolección de los árboles con degustación directa de frutas y de productos elaborados con cítricos.

La Autoridad Portuaria de Castellón llega a la Feria Internacional de Miami con 20 escalas de cruceros cerradas para los dos próximos años (2026 y 2027).

Escalas cerradas y navieras participantes

En total, se prevé que cerca de 21.000 personas, entre pasaje y tripulación, hagan escala en Castellón durante este periodo y puedan disfrutar de las experiencias únicas que ofrece nuestro territorio al crucerista.

Solo este año, en 2026, está prevista la llegada de ocho escalas de distintas compañías, entre ellas Emerald Cruises, Seabourn Cruise Line, Windstar Cruises, Crystal Cruises, Grand Circle Cruise Line y Saga Cruises, lo que evidencia el posicionamiento de PortCastelló entre navieras que apuestan por destinos slow, sostenibles y con propuestas auténticas, alineadas con un modelo de turismo de calidad.