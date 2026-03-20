¿Qué tiempo hará en Castellón en la Semana Santa de 2026? Las primeras previsiones cara a los días festivos
Weather.com adelanta la situación meteorológica en los principales puntos turísticos de la provincia
Faltan menos de diez días para uno de los momentos más esperados por muchos castellonenses: un paréntesis de descanso lejos del trabajo con motivo de la Semana Santa. En 2026, esta celebración arranca el 29 de marzo, Domingo de Ramos, y concluye el 5 de abril, día que la tradición cristiana identifica como Domingo de Resurrección o de Pascua. Aunque los festivos nacionales serán el 2 y el 3 de abril, Jueves Santo y Viernes Santo, respectivamente, algunos de los más afortunados podrán empezar sus vacaciones ya el viernes 27 de marzo.
Cada año, el tiempo en Semana Santa está rodeado de incertidumbre, sobre todo porque ya es primavera, una estación que suele caracterizarse por su inestabilidad. Pero ya hay herramientas que nos pueden indicar qué tiempo hará durante esas fechas, aunque toda previsión es más fiable cuanto más se acerca la fecha.
En este sentido, damos un vistazo a Weather.com, una plataforma que ofrece modelos meteorológicos con más tiempo de antelación de los que suele manejar Aemet.
Tiempo en Castellón en Semana Santa
Vamos a fijarnos en el tiempo que va a hacer en la capital de la provincia y en los municipios más turísticos, a donde se desplazan desde toda España para pasar estas fiestas.
En Castelló, según la previsión a 10 días de Weather.com, entre el sábado 28 de marzo y el viernes 3 de abril la situación será de estabilidad, aunque es cierto que el día 3 hay un 35% de probabilidades de lluvia.
En Benicàssim la situación será parecida, con temperaturas máximas suaves y poca probabilidad de lluvia, excepto el día 3, aunque es cierto que el pronóstico dibuja días nublados.
Respecto a Orpesa, uno de los municipios que recibe más gente durante esas fechas, no hay demasiadas probabilidades de precipitaciones tampoco.
En Peñíscola la previsión varía un poco más, por estar situada más al norte de la provincia, pero tampoco parece que haya excesivo riesgo de lluvias excepto el martes 31 de marzo.
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