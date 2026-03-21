Diputación y Cámara de Comercio refuerzan su colaboración con una inversión de 750.000 euros para impulsar la competitividad en Castellón

La Diputación Provincial de Castellón y la Cámara de Comercio refuerzan su colaboración con una inversión de 750.000 euros para impulsar la competitividad y el emprendimiento en la provincia.

Ambas instituciones han consolidado una alianza estratégica para el ejercicio 2026 con el desarrollo de nueve programas conjuntos orientados a transformar el tejido empresarial de la provincia. Esta colaboración busca potenciar la iniciativa empresarial y mejorar la capacidad competitiva de las empresas locales a través de ejes fundamentales como la digitalización, la innovación, la sostenibilidad, el desarrollo del talento y la internacionalización.

“Castellón cuenta con el talento, la capacidad y el tejido empresarial necesarios para seguir creciendo, y desde las instituciones debemos generar las oportunidades y los recursos que lo hagan posible”, ha destacado la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, quien ha subrayado la importancia de esta colaboración para “seguir haciendo de esta tierra un espacio de oportunidades y riqueza”.

El proyecto, que nace de la unión de esfuerzos entre la Diputación y la Cámara, cuenta con un presupuesto total que supera los 750.000 euros. Una parte esencial de este despliegue económico proviene de la captación de fondos europeos, que representan más del 60% de la inversión en siete de los proyectos programados.

Gracias a estos recursos, un total de 55 empresas de la provincia podrán acceder a diagnósticos sobre su situación en áreas críticas como la ciberseguridad, la sostenibilidad, la innovación y la digitalización, beneficiándose de ayudas directas para inversiones que, en su conjunto, superan los 150.000 euros.

“Se trata de ayudar a las empresas a afrontar con mayores garantías la transformación necesaria para hacer frente a los nuevos retos y mejorar tanto su productividad como su competitividad”, ha subrayado la máxima representante de la institución provincial.

En este sentido, la dirigente provincial ha mostrado el compromiso firme del Gobierno Provincial con el desarrollo empresarial y la generación de oportunidades para “seguir construyendo una provincia dinámica y próspera, donde cada pueblo cuente, cada idea sume y cada persona encuentre un espacio para crecer”.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Comercio de Castellón, María Dolores Guillamón, ha manifestado que este trabajo en conjunto con la Diputación “es un pilar fundamental para el crecimiento de la provincia”, afirmando que la prioridad de ambas instituciones es que ninguna buena idea se quede por el camino por falta de apoyo.

Unas palabras que ha compartido la presidenta de la Diputación de Castellón, quien ha hecho hincapié en que “nuestro objetivo es acompañar al tejido empresarial y abrir nuevas vías de crecimiento. Por ello trabajamos y apostamos por crear empresas fuertes, porque eso se traduce en empleo, riqueza y futuro para nuestra tierra”.

Asimismo, Guillamón ha destacado que, mediante esta alianza, no solo se están inyectando recursos directos en las pymes, sino que “se está preparando al empresariado para los retos de la economía digital y verde”.

Apoyo al emprendimiento y vertebración territorial

El impacto previsto para este año no se limita a las empresas ya consolidadas, sino que pone un foco especial en el emprendimiento y la creación de nuevas estructuras productivas. Programas específicos como Impulsa Startup brindarán formación y mentorización a 20 nuevas empresas emergentes para redefinir sus proyectos y facilitar la captación de inversores. Todo este ecosistema se verá reforzado por la creación de espacios de networking y conferencias en los que participarán más de 400 empresas de la provincia.

La colaboración también contempla una importante dimensión territorial y de innovación abierta. Por un lado, se destinarán recursos a la elaboración de un estudio integral de las comarcas del interior de Castellón para identificar oportunidades de negocio adaptadas a las necesidades de cada municipio.

Por otro lado, la Smart Week Castellón se consolida como un evento de referencia empresarial que articula su estrategia en torno a cuatro ejes fundamentales: el desarrollo del talento, la apuesta por la sostenibilidad, la transformación digital y la proyección de la internacionalización. Esta iniciativa está diseñada para generar espacios de intercambio y conocimiento a través de conferencias y mesas redondas.

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Así, con la apertura de las convocatorias este mes de marzo, ambas instituciones reafirman su alianza para convertir el talento local en proyectos empresariales viables, competitivos y con proyección de futuro. “Desde la Diputación de Castellón seguiremos trabajando de la mano de la Cámara de Comercio para ofrecer a las empresas y a los emprendedores castellonenses todas las herramientas necesarias que les permitan competir en un entorno cada vez más complejo y global”, ha concluido Marta Barrachina.