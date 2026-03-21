El eclipse de 2026 en Castellón ya tiene mapa: ojo porque no se verá bien desde cualquier punto

El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 ha impulsado el interés por el astroturismo en la provincia de Castellón, con nuevas inversiones en miradores de estrellas en el interior. Sin embargo, más allá de la calidad del cielo, habrá un factor decisivo para disfrutar del fenómeno: el horizonte.

Y es que el eclipse alcanzará su punto máximo en Castellón a las 20.31 horas, con el Sol muy bajo, prácticamente en el límite de la puesta. Esto implica que no bastará con tener un cielo limpio y oscuro, sino que será imprescindible contar con una vista despejada hacia el oeste.

Toni Losas

Ni costa ni interior: todo depende del relieve

Aunque el interior cuenta con algunos de los mejores cielos de la Comunitat Valenciana, ideales para la observación astronómica durante todo el año, en este caso concreto el relieve puede condicionar la experiencia.

Las montañas, sierras y valles pueden ocultar el Sol en los minutos clave del eclipse si se sitúan en dirección oeste. Pero esto no es exclusivo del interior: también ocurre en zonas del litoral.

Un ejemplo claro es Benicàssim, donde el Desierto de las Palmas se eleva justo hacia el oeste y puede tapar completamente el horizonte a esa hora, dificultando o incluso impidiendo ver la fase total del eclipse desde muchos puntos del municipio.

J.M. López

La clave: elegir bien el punto exacto

Por ello, los expertos insisten en que la diferencia no estará tanto en la zona (costa o interior), sino en la orientación concreta del lugar de observación.

Un mirador en el interior con vistas abiertas hacia el oeste puede ofrecer mejores condiciones que una zona costera rodeada de montañas. Y al contrario, un punto bajo o encajado en un valle puede perder el eclipse antes de tiempo.

El relieve afecta y mucho a la hora de poder ver el eclipse con total claridad. / IGN

En este sentido, iniciativas como los nuevos miradores astronómicos en Espadán-Mijares —en municipios como Argelita, Ayódar o Toga— pueden convertirse en enclaves privilegiados si cuentan con esa apertura hacia el horizonte.

Un visor para no fallar

Para evitar sorpresas, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha lanzado un visualizador que permite comprobar si el relieve bloqueará la visión del Sol desde cualquier punto.

🔗 https://visualizadores.ign.es/eclipses/2026

La herramienta incluye una capa de “Visibilidad” que simula las sombras del terreno en el momento exacto del eclipse, facilitando elegir el mejor lugar.

Castellón se posiciona así como uno de los grandes escenarios para este evento histórico, pero con una lección clara: no se trata de dónde estés, sino de hacia dónde mires.