Las fechas de la PAU 2026 en Castellón

La Prueba de Acceso a la Universidad de este curso se celebrará los días 2, 3 y 4 de junio de 2026 en la mayoría de comunidades autónomas, entre ellas la Comunitat Valenciana, mientras que en Castilla-La Mancha será el 8, 9 y 10 del mismo mes y en Cataluña el 9, 10 y 11.

En concreto, la Selectividad será los días 2, 3 y 4 de junio en Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Foral de Navarra, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, País Vasco y Región de Murcia.

Esos tres días también se celebrarán exámenes en la Comunidad de Madrid, donde además habrá pruebas de la PAU 2026 el día 1 de junio, y en Islas Canarias, donde añaden también el 5 de junio como día para estas pruebas.

Convocatoria extraordinaria

En cuanto a la convocatoria extraordinaria prevista para este curso, la mayoría de comunidades autónomas la celebrarán los días 30 de junio, 1 y 2 de julio.

Así, estos días celebrarán estas pruebas Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, País Vasco y Región de Murcia.

Por su parte, Asturias celebrará la convocatoria extraordinaria los días 6, 7 y 8 de julio; en Castilla-La Mancha, los días 29, 30 de junio y 1 de julio; y en Navarra, el 24, 25 y 26 de junio, mientras que Cataluña será la única comunidad autónoma que celebrará esta convocatoria en septiembre, los días 2, 3 y 4.

Armonización

Con el objetivo de "promover la armonización de la prueba en todo el territorio nacional en lo que afecta a las materias que configuran tanto el acceso, como la admisión a la Universidad", la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) aprobó el documento 'Orientaciones de las materias de acceso y admisión a la Universidad. Propuesta técnica para el curso 2025/2026', que luego debía adaptar cada comunidad autónoma para la elaboración de sus pruebas.

La Prueba de Acceso a la Universidad incluye un criterio común de corrección que evaluará de forma específica y cuantificable aspectos como ortografía, gramática y coherencia textual en todos los ejercicios que requieran redacción.

Así, un error de concordancia, una tilde olvidada o una construcción mal planteada podrán restablecer hasta un 10 por ciento de la nota en cualquier ejercicio redactado y hasta un 20 por ciento en los exámenes de lengua.

Sin penalización por faltas en Matemáticas

El documento publicado por los rectores establece que en Matemáticas las faltas de ortografía no implicarán penalización. "En tanto que esta materia no requiere de la elaboración de textos prolijos, dicho criterio de valoración no se tendrá en cuenta en la corrección de la prueba ni para el alumnado general ni para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo", señala el texto, recogido por Europa Press.

Tras conocer las orientaciones de la CRUE, en octubre del año pasado la Comisión Organizadora de la Prueba de Acceso a la Universidad de la Comunidad de Madrid aprobó los modelos de examen de la convocatoria de 2026, con la novedad de que en el sistema de corrección se emplearán múltiplos de 0,1 en lugar de 0,25 para una valoración "más precisa" del desempeño del alumnado.

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Además, los modelos de exámenes aplicarán casi el 70% de los criterios propuestos por la CRUE. Madrid se sitúa así entre las regiones que han logrado una mayor adaptación tras el proceso de armonización impulsado por los rectores para "avanzar hacia una mayor homogeneidad entre las pruebas de las distintas comunidades autónomas".