El PPCS pide un sistema de financiación local "sensato" que no perjudique a los municipios pequeños

“La Jana es el ejemplo de todo lo bueno que tiene el PP”. La presidenta de los populares de Castellón, Marta Barrachina, ha defendido este sábado en este municipio del Baix Maestrat la buena praxis del proyecto político "que los castellonenses votaron con una mayoría absoluta en las urnas para gestionar la provincia". "El modelo de responsabilidad y compromiso, de cumplimiento de la palabra dada” que “convierte el mundo rural en una oportunidad que crece”, ha dicho.

Bajo el lema Cuidamos de nuestro interior: más oportunidades para las personas", la líder provincial del PPCS ha movilizado a más de un centenar de personas en La Jana entre las que han tenido peso destacado los consellers Vicente Martínez Mus y Elena Albalat, y el secretario autonómico de Agricultura, Vicente Tejedo. Junto a ellos “y con todo el protagonismo que merece su trabajo”, tal y como ha declarado la presidenta, “nuestras alcaldesas y alcaldes, nuestros portavoces y los afiliados del PP, la bandera de un proyecto que inyecta vida a nuestra provincia”.

La presidenta del PPCS, Marta Barrachina, este sábado en la Jana. / Mediterráneo

En su intervención, Marta Barrachina ha declarado que “la gestión del PP se examina cada día” porque “el propósito es dar lo mejor por una tierra que nos apasiona”. Y "en esa voluntad constante, en la que no cabe descanso, somos motor de oportunidades y garantía de servicios y calidad de vida". "Porque fijar un hogar en el mundo rural es sinónimo de ocupación y desarrollo, no de exclusión”, ha subrayado.

Este hito se alcanza con “mimbres sólidos”, los que tal y como ha declarado Marta Barrachina “personifican nuestras alcaldesas y alcaldes. Pilares de un proyecto que construye futuro y planta cara a la despoblación”. Para lograrlo, “una Diputación aliada”, “bandera de los 135 municipios de nuestra tierra”, “escudo de los ataques del Gobierno de Pedro Sánchez” y “firme defensora de los derechos de los castellonenses. Hoy estamos en pie, con la cabeza alta y el altavoz en mano. Y nadie nos va a silenciar”.

Cambios en la ley de financiación

En su alocución, Marta Barrachina ha reiterado la urgencia de contar con un sistema de financiación local “sensato”, porque “pueblos de 300 habitantes están hoy obligados a realizar los mismos trámites que se exigen a municipios con 30.000 ciudadanos”. Para lograrlo, “he solicitado a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) cambiar esta ley, y esta batalla la vamos a ganar juntos”.

A la agilidad, flexibilidad y gestión eficaz se suma la protección de un sector primario “que tiene cuna en el interior”. “Este esfuerzo de ganaderos y agricultores es un valor en alza y es el que está sosteniendo nuestros pueblos. Incentivarlo es un deber, como hacemos desde la Diputación y la Generalitat Valenciana con una inversión histórica en caminos rurales que ha superado los 10 millones de euros. Como ha demostrado el Consell garantizando el agua a la ganadería para evitar que mueran de sed”.

Un centenar de alcaldes, diputados, consellers y afiliados del PP se han reunido este sábado en la Jana. / Mediterráneo

El tercer desafío centra la acción del PP en materia de protección social. “Hay quienes se ponen medallas sin cumplir sus obligaciones”, ha confesado la presidenta provincial del PPCS. “Nosotros trabajamos de forma callada y discreta para habilitar soluciones” con 3,2 millones de euros destinados conciliación familiar y teleasistencia.

Por último, la seguridad en el interior “es un deber, no una opción”. Y aquí “las cámaras de control de tránsito que hemos decidido promover desde Diputación refuerzan la vigilancia. Es imprescindible dar tranquilidad a nuestros ciudadanos y vamos a tener un papel activo. Porque esto no va de hacerse fotos los fines de semana, va de garantizar a los ciudadanos sus derechos independientemente del lugar donde decidan levantar su hogar. Ni más, ni menos”.