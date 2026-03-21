La Unió critica la "incapacidad" de la Conselleria en la gestión de las ayudas a jóvenes agricultores y ganaderos

La Unió Llauradora i Ramadera acusa a la Conselleria de Agricultura de “mentir deliberadamente y tratar de desviar la atención” para justificar el retraso en la resolución de las ayudas a la primera instalación de jóvenes agricultores y ganaderos, una situación que mantiene bloqueados a 677 jóvenes en la Comunitat Valenciana.

La organización rechaza de forma contundente las declaraciones del secretario autonómico de Agricultura, Vicente Tejedo, y considera “inaceptable” que la Administración pretenda responsabilizar a las organizaciones agrarias de su propia mala gestión.

La Unió desmiente que los retrasos se deban a una ampliación de plazos solicitada por las organizaciones. “Lo que la Conselleria oculta es que la aplicación informática PICASSA no funcionó correctamente durante más de un mes desde el inicio del plazo, impidiendo en muchos casos la tramitación de las solicitudes”, señalan.

Graves errores técnicos

En este sentido, desde la Unió aseguran que se registró el 1 de agosto de 2025 un escrito formal en el que se denunciaban graves errores técnicos que impedían incluso presentar solicitudes, así como las dificultades generalizadas en la tramitación de los expedientes. Posteriormente, el 3 de septiembre, se solicitó la ampliación del plazo precisamente por estas incidencias, imputables exclusivamente al funcionamiento deficiente de la plataforma.

La organización considera "especialmente grave" que la Conselleria pretenda justificar el retraso afirmando que las organizaciones no han realizado aportaciones de mejora a la aplicación. “En pleno periodo de solicitud no se puede exigir a las entidades colaboradoras que mejoren una herramienta informática. Eso debería haberse hecho antes de publicar la convocatoria”, denuncian.

La Unió recuerda que “la responsabilidad del correcto funcionamiento de la aplicación de tramitación corresponde exclusivamente a la Conselleria, y no a las organizaciones agrarias ni a las entidades colaboradoras”. “Es absolutamente falso que no colaboráramos. Lo que hicimos fue advertir desde el primer momento de que el sistema no funcionaba. Intentar ahora culparnos es un intento burdo de tapar su incompetencia”, añaden.

Además, La Unió acusa a la Conselleria de incurrir en "contradicciones evidentes" en su propia argumentación sobre los plazos. Por un lado, afirma que el procedimiento está dentro de plazo al amparo de la orden de bases, mientras que por otro sostiene que el periodo estimado de resolución es de cuatro meses desde la finalización del plazo de solicitud. “Si el plazo de presentación finalizó el 7 de noviembre, cuatro meses después nos sitúan en el 7 de marzo. A fecha de hoy, también se ha superado ese plazo. Por tanto, incluso con su propio criterio, la Conselleria está fuera de tiempo”, subrayan.

LaUnió señala que conforme al artículo 15 de la orden de bases, el plazo máximo para resolver y notificar no puede exceder de seis meses desde la publicación de la convocatoria, que tuvo lugar el 7 de julio de 2025. “Eso significa que la resolución debía haberse comunicado como máximo el 7 de enero de 2026. La realidad es que la Conselleria está fuera de plazo por partida doble, por la normativa y por su propio criterio”, remarca.

Excusas

Para la organización agraria, el intento de justificar el retraso con el aumento del presupuesto o del número de solicitudes “no es más que una excusa”. “Precisamente cuando hay más recursos es cuando mayor obligación tiene la Administración de gestionar con eficacia y dentro de los plazos legales”, señalan.

El secretario general de La Unió, Carles Peris, afirma que “el Consell no puede presumir de ayudas históricas mientras mantiene a 677 jóvenes bloqueados, sin poder solicitar la PAC, sin poder formalizar sus explotaciones y sin poder iniciar su actividad”. Peris es contundente al señalar que “no estamos ante un problema puntual, sino ante un grave fallo de gestión y planificación. Y, lo que es peor, ante un intento de engañar al sector con argumentos que no se sostienen. Estamos hartos de que las administraciones no estén a la altura deseada para dar un servicio público eficiente al sector agrario y más a los jóvenes que tanto necesitamos”.

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La Unió exige a la Conselleria de Agricultura que "deje de buscar excusas, asuma responsabilidades y comunique de manera inmediata la resolución de las ayudas a los 677 jóvenes afectados". La organización advierte que mantendrá e intensificará las acciones de presión hasta que los expedientes se resuelvan y los jóvenes puedan continuar con normalidad sus proyectos de incorporación al sector agrario.