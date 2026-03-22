Los castellonenses miran de París a Tailandia: estos son sus destinos favoritos para viajar

Los castellonenses viajan cada vez más, bien sea por vacaciones, trabajo o negocios, y lo hacen además cada vez más lejos, a destinos más exóticos, aunque siguen imperando clásicos como pueden ser Francia, Italia o Andorra.

Estos tres países siguen siendo los más escogidos para escaparse por parte de los vecinos de la provincia, según plasman los datos a cierre del 2025 del estudio experimental que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE) a partir de los datos recogidos de los teléfonos móviles. El territorio galo recibió durante el año pasado a 97.568 castellonenses, mientras que Italia captó a 45.827 y Andorra a un total de 27.736.

El top de territorios más visitados prosigue con la vecina Portugal, con 24.110 visitantes; Alemana, con 15.695; y Reino Unido, con 15.042. Todos ellos experimentan un crecimiento interanual.

Siete de cada 10, en la UE

Misma tendencia sigue Marruecos, que se sitúa en la séptima posición de destinos que más interés despiertan entre los castellonenses, con 9.079 visitas. Completan la parte alta de la tabla Rumanía (7.027), Bélgica (6.562) y Países Bajos (5.661). Más en global, la Unión Europea, sin contar los movimientos dentro de España, acapara 230.364 salidas de las 315.939 contabilizadas en total. Es decir, representa hasta siete de cada diez viajes realizados.

Ahora bien, los mayores crecimientos se experimentan en los destinos más exóticos o lejanos, con el matiz de que todavía tienen margen para convertirse en los países más demandados en Castellón. Chipre experimenta el repunte más brusco, con un 221% interanual, algo que probablemente cambie con el estallido de la guerra en Oriente Medio. Mismo porcentaje de crecimiento se presenta en Sri Lanka, país insular ubicado en el sur de Asia. Destaca igualmente el caso de Moldavia (163%) o de Rusia a pesar del conflicto bélico con Ucrania (155%).

Japón o Emiratos

También sobresale Cuba (139%), Catar (128%), Indonesia (126%), Tailandia (125%) o Argentina (90%). Algo más alejado, pero con un volumen relevante, el estudio recoge Japón (55%) o Emiratos Árabes Unidos (55%).

A la contra, se produce un descenso considerable, del 15%, de los viajes a Estados Unidos, en un momento marcado por las alarmistas políticas de Donald Trump, como la ofensiva arancelaria. Más allá, desciende el interés de los castellonenses por pasar sus vacaciones en Vietman (61%), Suiza (33%) o Turquía (22%).

Los países que más castellonenses reciben

Francia 97.568

Italia 45.827

Andorra 27.736

Portugal 24.110

Alemania 15.695

Reino Unido 15.042

Marruecos 9.079

Rumanía 7.027

Bélgica 6.562

Países Bajos 5.661

Los países que más crecen como destino desde Castellón