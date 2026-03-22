Turismo
Los castellonenses miran de París a Tailandia: estos son sus destinos favoritos para viajar
Los residentes en la provincia salen más al extranjero y más lejos, con un notable auge del interés por destinos exóticos
Los castellonenses viajan cada vez más, bien sea por vacaciones, trabajo o negocios, y lo hacen además cada vez más lejos, a destinos más exóticos, aunque siguen imperando clásicos como pueden ser Francia, Italia o Andorra.
Estos tres países siguen siendo los más escogidos para escaparse por parte de los vecinos de la provincia, según plasman los datos a cierre del 2025 del estudio experimental que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE) a partir de los datos recogidos de los teléfonos móviles. El territorio galo recibió durante el año pasado a 97.568 castellonenses, mientras que Italia captó a 45.827 y Andorra a un total de 27.736.
El top de territorios más visitados prosigue con la vecina Portugal, con 24.110 visitantes; Alemana, con 15.695; y Reino Unido, con 15.042. Todos ellos experimentan un crecimiento interanual.
Siete de cada 10, en la UE
Misma tendencia sigue Marruecos, que se sitúa en la séptima posición de destinos que más interés despiertan entre los castellonenses, con 9.079 visitas. Completan la parte alta de la tabla Rumanía (7.027), Bélgica (6.562) y Países Bajos (5.661). Más en global, la Unión Europea, sin contar los movimientos dentro de España, acapara 230.364 salidas de las 315.939 contabilizadas en total. Es decir, representa hasta siete de cada diez viajes realizados.
Ahora bien, los mayores crecimientos se experimentan en los destinos más exóticos o lejanos, con el matiz de que todavía tienen margen para convertirse en los países más demandados en Castellón. Chipre experimenta el repunte más brusco, con un 221% interanual, algo que probablemente cambie con el estallido de la guerra en Oriente Medio. Mismo porcentaje de crecimiento se presenta en Sri Lanka, país insular ubicado en el sur de Asia. Destaca igualmente el caso de Moldavia (163%) o de Rusia a pesar del conflicto bélico con Ucrania (155%).
Japón o Emiratos
También sobresale Cuba (139%), Catar (128%), Indonesia (126%), Tailandia (125%) o Argentina (90%). Algo más alejado, pero con un volumen relevante, el estudio recoge Japón (55%) o Emiratos Árabes Unidos (55%).
A la contra, se produce un descenso considerable, del 15%, de los viajes a Estados Unidos, en un momento marcado por las alarmistas políticas de Donald Trump, como la ofensiva arancelaria. Más allá, desciende el interés de los castellonenses por pasar sus vacaciones en Vietman (61%), Suiza (33%) o Turquía (22%).
Los países que más castellonenses reciben
- Francia 97.568
- Italia 45.827
- Andorra 27.736
- Portugal 24.110
- Alemania 15.695
- Reino Unido 15.042
- Marruecos 9.079
- Rumanía 7.027
- Bélgica 6.562
- Países Bajos 5.661
Los países que más crecen como destino desde Castellón
- Chipre +221%
- Sri Lanka +221%
- Moldavia +163%
- Rusia +155%
- Cuba +139%
- Qatar +128%
- Indonesia +126%
- Tailandia +125%
- Argentina +90%
Suscríbete para seguir leyendo
- Sergi y Jordi, dos jóvenes de Castellón que llevan cuatro meses esperando las ayudas para convertirse en agricultores: 'No podemos trabajar
- La quiebra de una empresa genera una subasta histórica: 65 lotes valorados en 31 millones de euros
- Cara polla frígida ama de casa aburrida' o 'trol': El Supremo sanciona a una jueza de Nules por humillar e insultar a funcionarios
- Ni Castelló ni Vila-real: este es el pueblo más feliz de la provincia en 2026
- El pueblo de Castellón que el influencer Daniel Illescas elige para descansar: 'Mi parte más aventurera ha nacido allí
- Más de 30 euros de diferencia por llenar el depósito: el listado de gasolineras más baratas de Castellón
- AEMET alerta de un nuevo fenómeno atmosférico por San José en Castellón: qué es y cómo afecta a la salud
- Un acertante de Castellón, a un número del mayor premio de la historia de la Primitiva