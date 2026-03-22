La Diputación de Castellón otorga ayudas para equipar y mejorar tiendas multiservicio en pueblos pequeños

La Diputación Provincial de Castellón fortalece el empleo en el medio rural con ayudas para garantizar servicios y equipar tiendas multiservicio.

La institución provincial ha activado la convocatoria de subvenciones destinada a a ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes para financiar los gastos de actuaciones de mantenimiento, mejora y modernización del equipamiento de los establecimientos multiservicios municipales rurales.

“Si queremos que más gente viva en los pueblos, crear empleo y oportunidades económicas en ellos es fundamental”. Así lo ha asegurado la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, quien ha subrayado que “estas ayudas son una herramienta clave para garantizar servicios básicos, fortalecer el empleo y mejorar la calidad de vida en el medio rural”.

Tal y como ha explicado la dirigente provincial, estas ayudas suponen una inversión directa en la modernización de los servicios, impulsando tiendas multiservicio más eficientes. “Con ello aseguramos que el conjunto de la ciudadanía tenga acceso a alimentos básicos”, ha señalado.

Y es que, para la gente que vive en las zonas rurales de la provincia de Castellón, contar con estas tiendas en sus localidades es fundamental. Por ello, “desde la Diputación de Castellón destinamos estas ayudas a los ayuntamientos para que puedan seguir ofreciendo este servicio esencial a sus vecinos y que no tengan que desplazarse a otras poblaciones para comprar”, ha indicado Marta Barrachina.

Así, podrán beneficiarse de estas subvenciones los ayuntamientos titulares de estos establecimientos multiservicios activos con menos de 5.000 habitantes. Como rigen las bases, las ayudas objeto de la convocatoria se destinarán al equipamiento de las tiendas, es decir, el conjunto de bienes muebles, instalaciones y servicios necesarios para el funcionamiento y la prestación de servicio comercial de los mismos.

El equipamiento incluye elementos físicos, instalaciones técnicas y pequeñas actuaciones de construcción, reforma o reparación necesarias para que el establecimiento cumpla con las normativas y requisitos para el desarrollo de la actividad comercial.

Al respecto, la dirigente provincial ha subrayado que “en el Gobierno Provincial somos conscientes de las dificultades que tienen muchos pueblos para mantener abiertas estas tiendas y con estas ayudas contribuimos a garantizar su continuidad y que los ciudadanos tengan acceso a alimentos básicos en el día a día”.

La línea de subvenciones tiene un presupuesto total de 50.000 euros, siendo la subvención máxima por beneficiario de 5.000 euros. De este modo, dentro del listado de gastos subvencionables, se incluyen los relacionados con el equipamiento comercial, como el mobiliario destinado a la prestación de los productos; cámaras frigoríficas en el almacén del local comercial; alarmas y sistemas de seguridad y vigilancia; adquisición de equipos informáticos y digitales, terminales de punto de venta, así como el software necesario para su funcionamiento, entre otros.

Además, también están incluidas pequeñas obras de reforma, necesarias y vinculadas al equipamiento del establecimiento, para la mejora del mismo. “Se trata de obras de mantenimiento o modernización del multiservicio que conllevan la sustitución de material inventariable”, ha comentado el diputado de Desarrollo Rural, Sergio Fornas.

En este sentido, el diputado provincial ha hecho hincapié en la importancia de que estos espacios sean accesibles para toda la ciudadanía, por lo que también se incluyen “obras de adecuación destinadas a la instalación de equipamientos necesarios para garantizar la accesibilidad universal, o la eliminación de barreras que dificulten el acceso a las personas con discapacidad”.

“En la Diputación de Castellón trabajamos para que los ciudadanos que viven en los pueblos más pequeños de la provincia tengan las mismas oportunidades y los mismos servicios que aquellos que viven en los grandes municipios, y en ese objetivo seguiremos trabajando para fijar población y dinamizar la economía local”, ha concluido Sergio Fornas.

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Los interesados en concurrir en este procedimiento deberán presentar sus solicitudes dentro del plazo de 20 días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la provincia de Castellón.