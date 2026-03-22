Las familias de Castellón tienen que pagar 100 euros más para llegar a fin de mes

Los castellonenses tienen que pagar cien euros más que hace un año por gastos básicos del hogar para llegar a fin de mes. La vivienda, la cesta de la compra y los suministros absorben el 37,9% de los ingresos de los hogares a la espera del impacto de la guerra de Irán en el gas y la electricidad, según revela el III Barómetro de la Vivienda de Grupo Mutua Propietarios.

La presión de los costes básicos del hogar sobre la economía de las familias ha aumentado hasta el punto de que el 28% de los ciudadanos de Castellón, Valencia y Alicante tiene alguna dificultad para asumirlos, según refleja el barómetro que anualmente elabora Grupo Mutua Propietarios para analizar las preocupaciones de los españoles en torno a la vivienda.

Estas dificultades son especialmente patentes entre los jóvenes (11%), familias numerosas (13%), quienes viven en alquiler (9%) y, de forma acusada, en personas con ingresos bajos (19%). La factura del hogar (que incluye el pago de la vivienda, la cesta de la compra y los suministros energéticos) alcanzó en 2025 los 1.210,17 euros, un 10,4% más que el año anterior, y absorbió el 37,9% de los ingresos de los hogares.

Salario mínimo

De hecho, si se compara con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2025 (unos 1.200 euros netos en 12 pagas), un hogar que depende de un único SMI debe destinar más de la totalidad (102,2%) de sus ingresos netos solo a los gastos básicos, sin margen para ahorro o imprevistos. Analizando en detalle el gasto medio de los hogares valencianos, el crecimiento más importante se da en el coste de la vivienda, que sube un 12,9% con un gasto medio de 578,27 euros. El gasto del alquiler (588,63 euros) supera al de la hipoteca (572,43 euros). En un segundo frente se sitúa la cesta de la compra, que se eleva a 465,2 euros mensuales, un 12,7% más que durante el año anterior.

«El esfuerzo económico asociado a vivir y mantener una vivienda sigue ganando peso y reduce el margen de tranquilidad financiera de la mayoría de las familias obligándolas a priorizar y ajustar decisiones de consumo», afirma Laura Mulà, directora multicanal y de clientes de Grupo Mutua Propietarios.

Más marcas blancas

En este contexto, el III Barómetro Planeta Propietario muestra que la forma en la que los hogares hacen frente a esta presión económica también cambió. Las familias optan cada vez más por pequeños ajustes cotidianos. Entre ellos, destaca una nueva estrategia: comprar más marcas blancas y menos productos frescos. Con un 16%, esta opción se convierte en la segunda medida de ahorro más mencionada, por detrás de retrasar los arreglos y las mejoras del hogar. Esto pone de manifiesto un desplazamiento de la contención económica hacia el consumo diario, en busca de decisiones menos perceptibles en el bienestar inmediato, pero que alivien la presión sobre el presupuesto doméstico.

«Estamos ante un giro en la forma de ahorrar con menos recortes puntuales y más ajustes en lo cotidiano que, acumulados, tratan de aliviar la presión económica y la incertidumbre que sienten muchas familias», aseguran desde el Grupo Mutua Propietarios.