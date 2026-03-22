Las obras del Corredor obligan a los usuarios del Cercanías a ir a Valencia en autobús
Renfe ha establecido un plan para garantizar la movilidad de los viajeros
Las obras del corredor mediterráneo han tenido en la jornada del domingo una afección directa en la circulación de trenes, en concreto en la línea C6 de Cercanías que une Castelló y Valencia.
Así, los usuarios del tren que hace este recorrido han tenido que recurrir, entre las 5.00 y las 12.00 horas, al autobús, puesto que durante ese tramo los operarios han estado trabajando en la adecuación de las vías.
Renfe ha establecido planes alternativos de transporte por carretera para garantizar la movilidad a los viajeros de la línea C6 de Cercanías, que han circulado en autobús entre València Nord y Castelló, en ambos sentidos, con paradas intermedias en València FSL, Cabanyal, Puçol, Sagunt, Les Valls, Almenara, La Llosa, Xilxes, Moncofa, Nules, Borriana, Vila-real y Almassora.
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