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El PP garantiza la atención a 20.675 dependientes e invierte en la construcción de 7 residencias y centros de día en la provincia

A las residencias de Castellón, Sant Joan de Moró y Sant Mateu se suman los centros de día de Borriol, Vistabella, Teresa y Sot de Ferrer. "Nosotros no anunciamos, cumplimos", declara la vicesecretaria de Acción Social del PPCS

El PPCS reivindica el refuerzo de la dependencia con un 40% más de inversión.

El PPCS reivindica el refuerzo de la dependencia con un 40% más de inversión. / Mediterráneo

Ramón Pérez

La vicesecretaria de Acción Social del PPCS, Elena Albalat, ha ratificado el apoyo del Consell a la dependencia "con datos". "En 2022 el fondo que PSOE y Compromís destinaban a la dependencia era de 823 millones de euros. En 2025, la inversión que el PP ha inyectado es de 1.145 millones, 322 millones más, es decir, un 40% más".

La también consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia ha destacado la inversión de 22,5 millones destinados este año por su cartera a la construcción de residencias -Castellón, Sant Mateu y Sant Joan de Moró- y también centros de día -Borriol, Vistabella, Teresa y Sot de Ferrer-.

"Los castellonenses reclamaron cambio en las urnas. Y en menos de tres años lo hemos hecho posible. Invertimos más porque la provincia lo merece. Y cumplimos nuestra palabra". Para Albalat, "esta política al servicio de los ciudadanos benefician a las personas con más atención, más plazas, más ayuda a domicilio, teleasistencia y prestaciones económicas".

Elena Albalat vicesecretaria de Acción Social del PPCS

Elena Albalat vicesecretaria de Acción Social del PPCS / Mediterráneo

Un paquete de medidas "real y eficaz" que resuelve los problemas que el Gobierno de España crea. "Porque la discriminación del PSOE a nuestra tierra es injusta e inmerecida. Nos debe 4.000 millones de euros a la Comunitat Valenciana y más de 50 millones de euros anuales a nuestra provincia porque no paga el 50% de la dependencia, como indica la Ley y como ocurre en el País Vasco y Cataluña, sino solo un 20%".

Más dependientes reconocidos

El castigo del sanchismo lo sufren en la actualidad 20.675 familias de la provincia de Castellón con dependientes a su cargo. "No reciben del Estado la subvención que merecen, reciben mucho menos. Y nosotros queremos más. Queremos lo justo".

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Justicia económica, declara Albalat, para "un número de dependientes cada vez mayor", porque en menos de tres años el PP ha reconocido un mayor número de beneficiarios. Frente a los 16.024 dependientes que PSOE y Compromís acreditados en 2023, hoy son 20.675 los castellonenses atendidos. "Más de 4.651 familias beneficiadas, con una gestión más ágil y eficaz, que ha supuesto un incremento del 30% de los usuarios", ha destacado la vicesecretaria de Acción Social.

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