El PP garantiza la atención a 20.675 dependientes e invierte en la construcción de 7 residencias y centros de día en la provincia

La vicesecretaria de Acción Social del PPCS, Elena Albalat, ha ratificado el apoyo del Consell a la dependencia "con datos". "En 2022 el fondo que PSOE y Compromís destinaban a la dependencia era de 823 millones de euros. En 2025, la inversión que el PP ha inyectado es de 1.145 millones, 322 millones más, es decir, un 40% más".

La también consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia ha destacado la inversión de 22,5 millones destinados este año por su cartera a la construcción de residencias -Castellón, Sant Mateu y Sant Joan de Moró- y también centros de día -Borriol, Vistabella, Teresa y Sot de Ferrer-.

"Los castellonenses reclamaron cambio en las urnas. Y en menos de tres años lo hemos hecho posible. Invertimos más porque la provincia lo merece. Y cumplimos nuestra palabra". Para Albalat, "esta política al servicio de los ciudadanos benefician a las personas con más atención, más plazas, más ayuda a domicilio, teleasistencia y prestaciones económicas".

Elena Albalat vicesecretaria de Acción Social del PPCS / Mediterráneo

Un paquete de medidas "real y eficaz" que resuelve los problemas que el Gobierno de España crea. "Porque la discriminación del PSOE a nuestra tierra es injusta e inmerecida. Nos debe 4.000 millones de euros a la Comunitat Valenciana y más de 50 millones de euros anuales a nuestra provincia porque no paga el 50% de la dependencia, como indica la Ley y como ocurre en el País Vasco y Cataluña, sino solo un 20%".

Más dependientes reconocidos

El castigo del sanchismo lo sufren en la actualidad 20.675 familias de la provincia de Castellón con dependientes a su cargo. "No reciben del Estado la subvención que merecen, reciben mucho menos. Y nosotros queremos más. Queremos lo justo".

Justicia económica, declara Albalat, para "un número de dependientes cada vez mayor", porque en menos de tres años el PP ha reconocido un mayor número de beneficiarios. Frente a los 16.024 dependientes que PSOE y Compromís acreditados en 2023, hoy son 20.675 los castellonenses atendidos. "Más de 4.651 familias beneficiadas, con una gestión más ágil y eficaz, que ha supuesto un incremento del 30% de los usuarios", ha destacado la vicesecretaria de Acción Social.