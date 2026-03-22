El PSOE de la Diputación exige al Consell que pague las ayudas pendientes a la pesca de Castellón

El PSPV-PSOE de la Diputació de Castelló defenderá el próximo martes en el pleno un acuerdo para exigir a la Generalitat Valenciana la publicación inmediata de la convocatoria de 2025 de las ayudas a las paradas biológicas. La moción busca dar “garantías y certeza” al sector pesquero castellonense, que, según ha denunciado el diputado provincial Vicent Aparisi, continúa sufriendo “el desprecio y la falta de apoyo de la administración valenciana”, en manos del PP.

“Exigir a las familias marineras que paren sus barcos para regenerar los caladeros y garantizar la sostenibilidad de la pesca y, después, abandonarlas sin recursos, demuestra una insensibilidad política alarmante”, ha señalado Aparisi. En este sentido, ha criticado que el Partido Popular haya convertido a la Generalitat “en una administración lenta y agotadora” y que, con estos retrasos e impagos, “amenace directamente la supervivencia de una flota que da trabajo a centenares de familias desde Borriana hasta Vinaròs”.

Reclaman anticipos para evitar tensiones financieras

Ante esta situación, el representante socialista ha reclamado previsión y responsabilidad para evitar que los periodos de inactividad deriven en tensiones financieras que dejen a embarcaciones y negocios auxiliares pendiendo de un hilo y pongan en riesgo puestos de trabajo en un sector que, además, ya sufre la falta de relevo generacional. Por ello, el PSPV-PSOE pide que el pleno provincial inste al Consell a habilitar fórmulas de pago anticipado o de anticipo de las ayudas “para que el sector no tenga que endeudarse para cumplir la ley” y para que los recursos lleguen cuando realmente se necesitan. “Con el encarecimiento del combustible, el mantenimiento y el resto de costes operativos, no hay margen para esperar. Las ayudas tienen que llegar en el momento de la parada, no cuando el problema ya ha golpeado las economías familiares”, ha afirmado.

Por otro lado, la propuesta socialista reclama al gobierno de la Generalitat una defensa clara del sector ante el impacto de los acuerdos comerciales internacionales y exige que cualquier producto pesquero importado cumpla “exactamente las mismas condiciones” de trazabilidad, seguridad alimentaria, derechos laborales y sostenibilidad ambiental que se exigen a la flota de Castelló. “Es una reclamación totalmente justa para blindar la competencia leal y proteger a quien hace bien las cosas en nuestras comarcas”, ha concluido el diputado.