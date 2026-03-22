El PSPV alerta que el Consell ejecutó 0€ en seis de cada diez inversiones para Castellón en 2025

El Consell dejó seis de cada diez proyectos de inversión previstos en la provincia de Castellón en el ejercicio del 2025 sin ejecutar ni un solo euro.

Así lo reflejan los datos de ejecución del presupuesto de la Generalitat valenciana a 31 de diciembre, publicados por la Conselleria de Hacienda, tal y como denuncian fuentes del PSPV-PSOE. En detalle, de los 175 proyectos dirigidos al territorio castellonense que contemplan las cuentas autonómicas, hasta 102, que representan el 58%, terminaron el año con cero euros ejecutados por la administración autonómica, con Carlos Mazón aún al frente durante gran parte de la anualidad, marcada también por la recuperación de la dana del 2024.

Sanidad o educación

Si se observan los proyectos afectados por esta falta de impulso aparecen algunos destacados como la ampliación del hospital de la Plana, que tenía presupuestados 500.000 euros para arrancar, o del hospital de Vinaròs, que contaba con 200.000 euros.

También se quedó a cero el proyecto en el centro de salud de Almassora, en el centro sanitario integrado de Benicarló o el hospital de día infanto-juvenil, previsto en Benicàssim.

En materia educativa, ocurre lo mismo con el IES Crèmor de Castelló y Ramón Cid de Benicarló, donde se suprimieron las partidas de 250.000 y 450.000 euros, respectivamente. En el IES Vicent Castell, de la capital de la Plana, no se ejecutó nada de los 171.000 euros previstos.

Y en otros ámbitos, carecieron de gasto la ampliación de la Ciutat de la Justícia de Castelló o la reforma del antiguo edificio de Correos, que no ha arrancado hasta este mismo año.

«Parálisis y bloqueo»

La portavoz adjunta del PSPV-PSOE en el grupo socialista de Les Corts Valencianes, la castellonense María José Salvador, denuncia que «las cifras de ejecución del presupuesto de la Generalitat al cierre de 2025 confirman que el Consell de Pérez Llorca y Mazón es el peor gobierno en la historia de la provincia de Castellón».

«El PP, con apoyo de Vox, ha puesto desde la Generalitat el freno de mano en la provincia de Castellón, paralizando y bloqueando proyectos estratégicos para nuestras comarcas e inversiones esenciales para dotarnos de una sanidad, educación y servicios sociales de calidad», considera añadiendo que «es inadmisible que casi el 60% de los proyectos de inversión gestionados por el Consell tengan ejecución cero».