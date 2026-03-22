La rebaja del IVA ya se nota en las gasolineras de Castellón: "Me he ahorrado 10 euros"

Una de las medidas estrella del plan del Gobierno para hacer frente a las consecuencias económicas del conflicto bélico en Oriente Medio ha entrado en vigor este domingo. La rebaja del 21% al 10% del IVA de los carburantes (la electricidad y el gas tienen el mismo descuento) ha llegado esta mañana a las estaciones de servicio de Castellón, lo que se ha traducido en un incremento de clientes en prácticamente todas las gasolineras. "De llenar el depósito el sábado a hacerlo este domingo me he ahorrado diez euros. No es mucho teniendo en cuenta todo lo que ha subido el diésel en las últimas semanas, pero bienvenidos sean", ha explicado Eugenio Martínez, uno de los muchos conductores que ha aprovechado la bajada de precios para repostar.

Desde primera hora de la mañana se ha notado una mayor afluencia de clientes en los surtidores de la provincia. "Hemos tenido más gente que cualquier otro domingo, pero quizás menos de la que esperábamos", ha asegurado el responsable de una estación de servicio de Castelló que ha apuntado, asimismo, que en las últimas semanas los conductores han ido llenando sus depósitos ante el temor a que cada día se registraran nuevas subidas.

Los rótulos de todas las estaciones de servicio de la provincia han reflejado una bajada generalizada de los precios. En término medio, y según datos del Ministerio para la Transición Ecológica, el precio del gasóleo se ha situado este domingo en los surtidores de Castellón en 1,819 euros el litro, casi 15 céntimos menos que ayer sábado, cuando llegó a 1,965 euros. En el caso de la sin plomo 95, el precio medio es de 1.645 euros el litro, 18 céntimos menos que el sábado.

Paneles con los precios de los carburantes en una gasolinera de Castellón este domingo. / Toni Losas

Pese a que, de media, llenar hoy un depósito de 55 litros de diésel supone un ahorro de 8,25 euros respecto a ayer (10 euros en el cado de que el coche sea de gasolina), la realidad es que los precios varían mucho en función de la estación de servicio consultada, con diferencias importantes entre las low cost y las gasolineras convencionales. "En nuestro caso la rebaja ha sido de 10 céntimos en el caso del gasóleo y de 22 céntimos en la gasolina", ha afirmado el responsable de una gasolinera de Castelló.

Manolo Nebot / Kmy Ros

Impuesto a los hidrocarburos

Las medidas del Gobierno ya se notan en los surtidores y las estaciones de servicio de Castellón consultadas auguran que la rebaja en el precio todavía se notará más a partir de mitad de semana. "Ahora mismo las gasolineras estamos vendiendo combustible que ya teníamos comprado. Cuando volvamos a comprar será más barato porque ya se aplicará la bajada del impuesto de hidrocarburos, por lo que el consumidor todavía lo notará más", coinciden. Y es que, además de la bajada del IVA del 21% al 10%, el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes una reducción del tipo del impuesto de hidrocarburos. Esta iniciativa supondrá una reducción de la fiscalidad de la gasolina de 98 octanos de 14,49 céntimos de euro por litro y, en el caso del gasóleo, de 4,9 céntimos por litro.