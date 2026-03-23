5.000 autónomos de Castellón, en el limbo: no saben cómo ni cuánto deben tributar a siete días de que acabe el plazo

Peluqueros, transportistas, panaderos, carniceros, propietarios de bares y restaurantes... algo más de 5.000 autónomos de Castellón tributan por módulos, un sistema mucho menos complejo que el que se basa en los ingresos y gastos y que permite al profesional calcular los impuestos en función de parámetros como los metros cuadrados del local, el consumo eléctrico o el número de empleados. El problema es que todos los autoempleados de este régimen se encuentran en estos momentos en el limbo: a tan solo siete días de finalizar el primer trimestre fiscal, continúan sin saber cómo ni cuánto deberán tributar.

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) denuncia la situación de incertidumbre que están viviendo los trabajadores por cuenta propia acogidos al también llamado régimen de estimación directa y que en España son unos 400.000. "La ausencia de una comunicación oficial por parte del Gobierno que clarifique sus obligaciones fiscales está generando desconfianza en el sistema tributario y deja a miles de autónomos en una inseguridad jurídica y económica totalmente inaceptable", asegura Eduardo Abad, presidente de Upta.

En estos momentos, los límites que permiten permanecer en el sistema de módulos establecen un volumen total de ingresos de hasta 250.000 euros anuales, una facturación a empresas o profesionales de hasta 125.000 euros al año y, en determinadas actividades, un volumen de compras de hasta 250.000 euros. "Estos umbrales, calculados en base a los ingresos del ejercicio anterior, permiten a miles de pequeños negocios continuar en un sistema simplificado que reduce la carga administrativa y facilita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales", explican desde la organización de autónomos.

Límites que podrían reducirse

Sin embargo, Upta denuncia que, en ausencia de una prórroga oficial, estos límites podrían reducirse de forma drástica, situándose en 125.000 euros anuales de ingresos totales y 75.000 euros de facturación a empresas. "Esta situación dejaría fuera del régimen de módulos a miles de autónomos, obligándolos a pasar a estimación directa, un sistema más complejo y con mayores exigencias administrativas", advierte. El impacto sería especialmente significativo en sectores como el transporte, el comercio, la hostelería o determinados servicios profesionales, donde se concentra la mayor parte de los trabajadores por cuenta propia que tributan en módulos.

Ante esta situación, la organización exige al Ministerio de Hacienda que se pronuncie de manera urgente y oficial para aclarar qué normativa se aplicará en estos últimos días del primer trimestre. "Una decisión a tiempo evitaría un cambio masivo de sistema de tributación y contribuiría a preservar la estabilidad económica de miles de autónomos", insisten.