Viaje en autocaravana por los pueblos de menos de 100 habitantes de Castellón: "Perdido de la mano de Dios"

La provincia de Castellón guarda una de sus mayores joyas lejos de la costa y de los itinerarios más conocidos. En el corazón de la Serra d'Espadà, la Ruta 99 propone descubrir los municipios de menos de 100 habitantes de la Comunitat Valenciana, y el influencer @Kinito_Spiti ha puesto el foco en varios de los enclaves más singulares del interior castellonense a bordo de su autocaravana.

Su relato arranca en Suera, donde la experiencia en el área de autocaravanas no empezó bien. “La verdad es que no estoy muy a favor de que las áreas de autocaravanas sean como si fueran campings, con niños y animales correteando”, comenta en el vídeo. La noche fue corta y el amanecer, todavía menos apacible: “A las 7 de la mañana ya había coches de abueletes esperando a que abrieran el bar de enfrente con el motor encendido”. Ese ambiente fue el empujón definitivo para salir en busca de algo que, según explica, solo el interior de Castellón sabe ofrecer: silencio, paisaje y autenticidad.

Desde allí, la ruta se interna en la Serra d'Espadà, una de las comarcas más bellas y también más exigentes para viajar en vehículo grande. “Intentaremos llegar en autocaravana por estas carreteras bonitas pero sin cobertura”, resume. El trayecto obliga a extremar la atención entre puertos, curvas y calzadas estrechas, hasta el punto de que el viaje deja algún sobresalto: “¡Casi nos come un coche que se saltó un stop!”, relata.

El recorrido permite detenerse en localidades como Villamalur y Fuentes de Ayódar, donde la vida discurre a otro ritmo. Para @Kinito_Spiti, ahí está precisamente el valor de esta escapada: mostrar una provincia de Castellón mucho menos visible, marcada por pueblos pequeños, naturaleza y detalles que hablan de una identidad muy arraigada. Uno de los descubrimientos que más le llama la atención son los refuerzos metálicos en fachadas, portones y cocheras. Un vecino les explica que esos cerramientos responden a la tradición de los festejos taurinos: “Hay casas y cocheras totalmente protegidas con herrajes fijos”.

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La etapa termina en Torralba del Pinar, otro de los municipios de la provincia incluidos en la Ruta 99. Llegar no resulta sencillo. “Son 13 kilómetros por una carretera muy estrecha de un solo carril, curva tras curva, que parece estar perdida de la mano de Dios”, describe. Pero precisamente ahí reside parte del encanto. Ya en destino, @Kinito_Spiti se encuentra con una de las estampas más curiosas del viaje: un área de autocaravanas “muy natural y salvaje”, con cierto aire de abandono, pero también con un potencial evidente. Lo más sorprendente es una cabaña equipada con ducha, lavadora, cocina, dormitorios e incluso aire acondicionado.