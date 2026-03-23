Castellón despedirá marzo con una montaña rusa térmica, vientos de 100 km/h y posibilidad de nieve
El arranque de la Semana Santa anticipa un tiempo cambiante
La provincia de Castellón vivirá una montaña rusa térmica en la última semana de marzo, según se desprende de las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología. De este modo, si en la capital de la Plana este martes se ha llegado a una máxima de 15º este lunes el miércoles subirá a los 21º pero el viernes caerá a 17º, mientras que las mínimas oscilarán entre los 6º del martes a los 10º del domingo.
Bajada de las mínimas y riesgo de nieve
Por lo que respecta al norte de la provincia, en Vilafranca se pasaría de los 9,5º de máxima de este lunes a los 17º del miércoles, aunque posteriormente bajarían a 7º del domingo. Por lo que respecta a las mínimas, se espera una brusca caída el fin de semana, de modo que el domingo llegarían a -3º. Incluso la nieve podría hacer acto de aparición el sábado, con una cota de 1.000 metros bajando a 600 el domingo.
En el sur
También se esperan grandes variaciones térmicas en el sur. En Segorbe por ejemplo, el termómetro ha llegado este lunes a 17º. El miércoles la máxima puede alcanzar los 23º para volver a bajar el fin de semana, con 17º el domingo. Las mínimas más bajas serán las de este martes (3º) y las más altas las del jueves (6º).
Mientras en el Toro las máximas más elevadas serían los 20º del miércoles, pero bajarán a 10º el domingo mientras que las mínimas pasarán de los 2º del lunes a los -1º del domingo.
Viento, protagonista
El viento también volverá a ser protagonista esta semana. De momento Aemet ha activado el aviso naranja para este miércoles en el norte de la provincia de Castellón, donde las rachas del noroeste llegarán a los 100km/h
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