Castellón va menos al juzgado por los asuntos del corazón: la cifra más baja de divorcios en cinco años

Los asuntos del corazón llevan menos a los castellonenses al juzgado. Así se desprende del último balance anual del Consejo General del Poder Judicial. Las rupturas disminuyeron el año pasado, al igual que los procedimientos en los que se pide al juez modificar el régimen de guardia y custodia de los hijos o las medidas económicas.

Bajan los divorcios... y las separaciones

En concreto, el año pasado se registraron 1.132 demandas de disolución matrimonial en los juzgados de la provincia de Castellón, frente a las 1.253 del 2024. Los divorcios consensuados disminuyeron (de 737 en el 2024 a 690 en el 2025) así como los no consensuados (de 453 a 402). Igualmente bajaron las separaciones de mutuo acuerdo (de 40 a 28) al igual que las no consensuadas (de 22 a 11).

Se trata de la cifra más baja de los últimos cinco años, pues en 2023 se registraron 1.270, frente a las 1.197 contabilizadas en 2022, las 1.219 de 2021 y las 1.284 de 2020.

Desde la implantación del divorcio exprés las separaciones tienen una presencia residual en los procedimientos, ya que no son requisito previo para dar por finalizada la relación. Así, en el 2005 en Castellón se registraron 811 separaciones cuando el año pasado fueron 39.

Modificaciones

Asimismo, según se desprende del estudio, las parejas pleitearon menos tras los divorcios, pasando este tipo de procedimientos de 1.121 casos en el 2024 a 959. Así, las demandas de modificación de medidas contenciosas bajaron de 340 en el 2024 a 310 en el 2025, aunque subieron las consensuadas, de 141 en el 2024 a 156. Respecto a las peticiones de revisar el régimen de guardia y custodia no consensuadas pasaron de 340 en el 2024 a 257 en el 2025. en el caso de las consensuadas disminuyeron de 300 en el 2024 a 236 en el 2025.

Dato autonómico

En el conjunto de la Comunitat, los juzgados de la Comunitat recibieron durante el pasado año un total de 10.561 demandas de disolución matrimonial, un 8,8% menos que las 11.581 registradas en 2024, lo que sitúa a nuestra autonomía, con 195, como la tercera con mayor cifra de este tipo de procedimientos por cada 100.000 habitantes, solo por detrás de Baleares (207,7) y Canarias (205,2).